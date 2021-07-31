TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Aziz Yıldırım, Bartın Valisi Sinan Güler, MÜSİAD Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, MÜSİAD Bartın Başkanı Muhammet Aksoy ve TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Yapı...