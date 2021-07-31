TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Vali Aziz Yıldırım, Bartın Valisi Sinan Güler, MÜSİAD Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, MÜSİAD Bartın Başkanı Muhammet Aksoy ve TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Yapı...

Vali Aziz Yıldırım, Bartın Valisi Sinan Güler, MÜSİAD Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, MÜSİAD Bartın Başkanı Muhammet Aksoy ve TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Oktay Koç'un katılımıyla TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi İdari Binası'nda gerçekleşen toplantıda Bartın Valisi Güler ve beraberindekilere TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bilgi verildi.

Hediye taktiminin ardından Vali Yıldırım, Bartın Valisi Güler ve beraberindekiler TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi'ni gezdi.

Kaynak: Habermetre

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TEKMÜSKOOP Küçük Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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