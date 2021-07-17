Tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada

Esenyurt'ta iki geç kız bilinmeyen bir nedenle saç saça baş başa kavga etti.

Esenyurt'ta iki geç kız bilinmeyen bir nedenle saç saça baş başa kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği uçan tekmeli kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki geç kız, karşılaşınca sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar saç saça başa başa kavga etmeye başladı. Uçan tekmelerin de atıldığı kız kavgasında, sokaklar bağırış sesleriyle yankılandı. Genç kızların kavgasını ayırmak isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dakikalarca süren kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o dakikalar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı