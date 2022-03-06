Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruluyor

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Malatya'da Okul Sporları İllerarası Tekvando 4. Gurup Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçiyor. Tekvando sporcuları, tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vuruyorlar.

Malatya merkez kapalı spor salonunda 5 Mart'ta başlayan ve 7 Mart'ta sona erecek olan bay ve bayan olmak üzere 17 takım ve 387 sporcunun katılımıyla devam eden Tekvando 4. Gurup Şampiyonası müsabakaları sonrasında dereceye girecek sporcular 1-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Alanya'da yapılacak olan MEB Liseler arası Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.

Malatya'da yapılan Liseler arası gurup müsabakaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tekvando Federasyonu yönetim kurulu üyesi Seyfullah Özdemir, "Tekvando Federasyonu Başkanımız sayın Metin Şahin'e bu organizasyonun ilimizde yapılması için göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımın yüksek olması ve müsabakaların çekişmeli geçmesi Türk Tekvando ailesi olarak bizlere gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan gurup maçları ile ilgili olarak açıklamada bulunan Niğde bölgesi milli takım antrenörü Orhan İnan da, "Özellikle gurupta bulunan illerin Tekvando branşında başarılı iller olması ve ayrıca liseler müsabakaları olması maçların kalitesinin daha da üstün olmasına sebep oluyor" dedi. - MALATYA