Malatyalı Judo Sporcusu Yakup Efe Erdoğan, tekme ve yumrukları Türkiye Şampiyonluğu için vurdu ve başarılı oldu.

Elazığ'da 19 - 20 Şubat 2022 günleri gerçekleştirilen Türkiye Judo Gurup Şampiyonası müsabakalarına katılan Malatyalı sporcu Yakup Efe Erdoğan, gümüş madalya aldı. Türkiye Judo Gurup Şampiyonası müsabakaları sonunda grup 2'ncisi olan Erdoğan, Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Malatyalı Judo Sporcusu Yakup Efe Erdoğan, Türkiye Şampiyonasına iddialı hazırlanıp madalya ile dönmek için çaba göstereceğini söyledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor