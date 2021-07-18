TEKME TOKATLI KAVGA KAMERADA
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TEKME TOKATLI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 3 erkek tekme tokat birbirine girdi.

Antalya'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 3 erkek tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı vatandaşlar araya girerek engellerken, bir kadın ise yere düşen erkeği tokatlayıp, yerde tekmelemeye çalıştı. Kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın en işlek caddesi olan ve 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 3 erkek arasında tekme tokat kavga çıktı. Tarafların birbirine tekme tokat girdiği kavga sırasında, erkeklerden birinin yakını olduğu değerlendirilen kadın araya girerek, önce tarafları ayırmaya çalıştı. Daha sonra aynı kadın, kavga sırasında yere düşen erkeğin kafasına ve yüzüne defalarca tokat atmaya başladı. Uzaklaştırılmak istenen kadın, ayağıyla yere düşen kişiye tekme atmaya da çalıştı. Bu sırada erkeklerden biri de yere düşen diğerinin üzerine çıkarak yüzüne doğru yumruklar attı. KEMERLE KAFASINA VURDU

Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, yerde kalan erkek ayağa kalktı. Bu esnada kavgaya dahil olduğu değerlendirilen başka bir erkek ise elinde bulunan kemerle sert bir şekilde yerden kalkan erkeğin kafasına vurdu. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga anında bir vatandaşın 'Tutsanıza, ayırsanıza ya' dediği de duyuldu.

TEKME TOKATLI KAVGA KAMERADA
TEKME TOKATLI KAVGA KAMERADA
TEKME TOKATLI KAVGA KAMERADA
TEKME TOKATLI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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