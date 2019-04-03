Tekman'ın Oyları Yeniden Sayılacak

AK Parti'nin itirazıyla Erzurum'un Tekman ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların tekrar sayılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Tekman İlçe Seçim Kurulunca incelendi. Bunun üzerine kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. Oy pusulaları tekrar sayılmak üzere Erzurum Seçim Kuruluna getirildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Tekman'da HDP'nin adayı Müzahit Karakuş yüzde 48.53 oy alırken AK Parti Adayı Mustafa Ergin ise yüzde 46.50 oranında oy aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA