Tekman'da öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı
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Tekman'da öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaklaşık 10 öğrenci servisi kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kaldı.

13.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56
Tekman'da öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı

'un ilçesinde yaklaşık 10 öğrenci servisi kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kaldı. İlçede eğitime bir gün ara verildi.


Tekman ilçesi Çağlar Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula taşımalı gelen 6 köyün öğrencileri yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kaldı. Şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler iş makineleriyle yolları açtı.


Öte yandan, ilçede devam eden yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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