Tekman'da köyde çıkan yangın korkuttu
Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'nde çıkan yangın paniğe neden olduEdinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'nde Güzel Yıldırım'a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu
Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'nde Güzel Yıldırım'a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl yangından korunma amaçlı köylere dağıttığı itfaiye tankları sayesinde vatandaş yangına hemen müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldılar.
Yangının çevreye sıçramaması için yoğun çaba harcayan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin köye ulaşması ile birlikte rahat bir nefes aldılar.
Yangında Güzel Yıldırım'a ait ev kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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