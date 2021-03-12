Tekman'da 66 köy yolu ulaşıma kapandı
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Tekman'da 66 köy yolu ulaşıma kapandı

12.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
Tekman'da 66 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Tekman ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 66 köy, 49 mezra yolunun açılması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri aşırı fırtınaya rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - ERZURUM

Tekman'da 66 köy yolu ulaşıma kapandı
Tekman'da 66 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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