"Teklif Varsa Değerlendirsin"

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi yaşanıyor. Sezon biter bitmez kendisine Çin'den cazip teklifler geldiğini ileri sürüp, menajeri Etienne Mendy aracılığıyla 3 milyon 350 euroluk garanti ücretine zam isteyen Fransız forvet, İsviçre kampında istekli görünmeyince tepkileri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, golcü oyuncunun menajeri Mendy ile temas kurarak zam konusunu artık kapatmasını istedi.

Galatasaraylı yetkililer son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den astronomik bir teklif aldığı iddia edilen Gomis'in menajerine, "Gomis'e okuduğumuz kadarıyla her gün farklı kulüplerden ciddi teklifler geliyor. Bize niye gelmiyor bu teklifler! Gomis de etkilenir bu haberlerden. Ama bunları bize karşı koz olarak kullanmayın. Maddi olarak kulübün durumu ortadayken yeni bir sözleşme ve zam talebiniz bizim politikamızla uyuşmuyor. Gomis'e iyi teklif geldiyse değerlendirmekte özgür" diyerek rest çektikleri bildirildi.

Fransız golcünün kamp süresince isteksiz ve mutsuz görünmesinden bir hayli rahatsız olan sarı-kırmızılı yetkililer, Gomis'in menajerinden bu duruma bir an önce el atmasını da bildirdi.

İstediği zammı alamayan Fransız golcünün ayrılması için Galatasaray en az 10 milyon euroluk bir bonservis belirleyecek. Gomis'in kamp süresince sadece psikolojik durumu değil, fiziksel olarak da istenen düzeyde olmaması keyifleri kaçırmıştı.

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