Teklif Var Israr Yok!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Yönetimi, İngiliz kulübünün bonservis için 7-8 milyon euroya çıkması durumunda Pepe ile masaya oturarak fikrini soracak. Ayrılmak istediğini bildirmesi halinde 35 yaşındaki Portekizli stoper konusunda ısrarcı davranmayacak olan Kartal, Ersan Gülüm'ü kadrosuna katacak.

Bu sezon transferde aldığı oyunculardan çok cazip bonservis bedelleri karşılığında sattığı isimlerle konuşulan Beşiktaş'ta; Tosic, Mitrovic ve Fabri'den sonra Pepe'nin de her an takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Daha önce Talisca'ya talip olan Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın, Pepe için kesenin ağzını açacak olması nedeniyle, siyah-beyazlı yönetimin, Ersan Gülüm'ü yeniden gündeme aldığı belirlendi. Pepe'nin satılması halinde yeni sezonda stoper hattını Gary Medel-Enzo Roco ikilisinden kuracak olan Beşiktaş'ta, Ersan ve Fatih de yedek stoperler olarak kullanılacak.

Bir yıl sözleşmesi kalan 35 yaşındaki Pepe'nin 7-8 milyon euro gibi bir rakama satılması halinde Ersan Gülüm'ü kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Portekizli stoperin ayrılmak istemesi durumunda bu transfer için hemen düğmeye basacak. Başkan Fikret Orman'ın kimseyi zorla göndermek istememesi nedeniyle Pepe'ye İngiltere'ye gidip gitmeyeceğini soracak olan yönetim önce oyuncunun rızasını almaya çalışacak. Şartlar oluşursa Pepe ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş Yönetimi, Vida'nın da gitmesi halinde ilginç bir istatistiğe de imza atmış olacak.

Fabri, Mitrovic ve Tosic'ten sonra Vida ile Pepe'yi de göndermesi durumunda, Beşiktaş tarihinde ilk kez bu kadar yüksek sayıda savunma oyuncusu satılmış olacak. Vida ve Pepe'den gelmesi muhtemel bonservis bedelleri eklendiği siyah-beyazlılar yaklaşık 50 milyon euroyu (282 milyon lira) kasasına koyacak.

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