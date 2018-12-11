Tekli: "İhracat Rakamları Yüzümüzü Güldürüyor"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, ihracattaki artışın iş dünyasını sevindirdiğini belirterek, bu artışta Mersinli sanayicilerin önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Tekli, kasım ayında ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 artarak 15.5 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. Son 12 aylık dönemde ise ihracatın yüzde 7.8 artışla 168.1 milyar dolar olduğunu anımsatan Tekli, kasım ayında 2018 yılı ekim ve mart aylarından sonra tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatın gerçekleştiğini söyledi.

İhracat rakamlarının iş dünyasının yüzünü güldürdüğünü belirten Tekli, ihracat rakamlarının artış göstermesinde Mersin'in önemli bir payı olduğunun altını çizerek, "Türkiye ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu rakamlar bizleri son derece memnun ediyor. Özellikle ihracatımızın artış göstermesinde Mersinli sanayicilerimizin önemli bir pay sahibi olduğunu belirtmek isterim. Mersin'in konumu ve dış pazara hakimiyeti, Türkiye ihracatını her zaman olumlu etkilemiştir. Üreten bir kent olma yolunda attığımız adımların sonucunu olumlu yönde almak, Mersin iş dünyasının motivasyonunu artırıyor. Son yıllarda büyük artış ve ivme kazanan ihracatımız rekor kırmaya devam edecektir" dedi. - MERSİN