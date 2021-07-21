Tekkeönü sahilinde hortum oluştu
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Tekkeönü sahilinde hortum oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da Tekkönü sahili açıklarında hortum oluştu.

Bartın'da Tekkönü sahili açıklarında hortum oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Tekköünü sahili açıklarında hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşan hortum kıyıdaki vatandaşlar tarafından endişe içinde takip edildi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen hortum bir süre sonra kayboldu.

(Bülent Bostancı/İHA)

Tekkeönü sahilinde hortum oluştu
Tekkeönü sahilinde hortum oluştu
Tekkeönü sahilinde hortum oluştu
Tekkeönü sahilinde hortum oluştu
Tekkeönü sahilinde hortum oluştu
Tekkeönü sahilinde hortum oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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