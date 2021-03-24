Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı!

24.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:04
Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı!

Dizi yapımcısı ve yönetmeni Katsuhiro Harada Twitter'da yaptığı açıklamayla Tekken satışları hakkında detayları aktardı.

Tekken dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Katsuhiro Harada, Tekken 7'nin 7 milyon adet satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Katsuhiro Harada duyurusunu, Twitter'da bir hayranın mesajına yanıt vererek gerçekleştirdi. Ayrıca, Eylül 2020 tarihinde oyunun 6 milyon satış rakamına ulaştığı duyurulmuştu, bu açıklamanın üstünden geçen 6 aylık süreçte oyun 1 milyon yeni kullanıcıyı bünyesine dahil etmeyi başarmış.

TEKKEN 7, 2015'TEN BERİ POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR

Tekken 7 ilk olarak 2015 tarihinde piyasaya sürüldü ve Haziran 2017'de PS4, Xbox One ve PC'ye geldi. Oyun bazı sorunlarına rağmen mevcut dövüş oyunları arasında en iyilerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca, oyun yıl içinde gelen güncellemeler ile yeni karakterleri bünyesine dahil ediyor. En son dün dördüncü sezon indirilebilir içerik karakteri Lidia Sobieska oyuna dahil oldu.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:09:41. #1.14#
title