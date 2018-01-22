Tekkeköy TOKİ Binalarında Sona Yaklaşılıyor

Samsun Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi sınırları içerisinde yapılan ve 276 konuttan oluşan TOKİ binalarında sona geliniyor.

İlçede binlerce kişinin yaşayacağı yeni ve modern bir yaşam alanının ortaya çıktığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İnşaat çalışmalarında adım adım sona yaklaşılan TOKİ binalarına yerleşimlerin başlaması ile binin üzerinde vatandaşımız bu alanda ikamet edecek. İlçemizin doğu yönünde yeni modern bir yerleşimin oluşmasının dolaylı etkileriyle yerleşim ve yeni yapılaşmalarda bu bölgede artmaya başlayacak. Dört büyük sanayi, organize sanayiler ve dev kuruluşların yer aldığı ilçemize gün içerisinde yaklaşık 100 bin kişi gelerek burada işlerini halledip tekrar kendi ilçelerine geri dönüyorlar. Yapımında sona yaklaşılan bu konutlar sayesinde yeni modern her türlü sosyal donanıma sahip yerleşimin oluşması ile günlük hareketliliği sağlayan kişileri kalıcı olarak ilçemizde tutmayı hedefliyoruz. Ayrıca lojistik alanın hemen yanı başında yapılan bu binalar lojistik merkezinde çalışacak 5 bin kişiye de yerleşim imkanı sunacak. İlçemizin nüfusu da bu etkenlere bağlı olarak artmaya başlayacak" dedi.

Çalışmalar son aşamasında

İlçeye yapılan TOKİ konutları hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz merkezinin doğu tarafında Çay Mahallemiz sınırlarında 276 konuttan oluşan yeni modern bir yerleşim noktası daha oluştu. Bugün burada yapılan daireler vatandaşların talep ettiği uzun vadeli ödeme planı olan ve kira öder gibi kişilerin kendilerine ait ev sahibi olacağı, konforun yanında her türlü sosyal ve kültürel alanların planlanarak yapıldığı binalardır. TOKİ binalarının etrafında halı saha, basketbol sahası, okul ve cami gibi birçok sosyal donatı alanı bulunacak. 276 konut tam anlamıyla dolduğunda her ailede dört birey yaşadığı varsayılır ise yaklaşık 1100 kişi burada yaşayacak. Yani burada küçük bir mahalle ortaya çıkmış olacak ve ilçe ekonomimize de ciddi anlamda büyük değer katacak" diye konuştu.

TOKİ konutları yaza hazır

276 konuttan oluşan TOKİ binalarının yaz ayında bitirilmesi hedeflendiğini ifade eden Başkan Togar, "Planlamalara göre binaların yaz ayı içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın yerleşimlerinin başlaması hedefleniyor. Okulu, camisi, halı sahası, basketbol sahası gibi birçok sosyal donatıyı içerisinde barındıran TOKİ konutlarının yanından geçen deremiz de başlayan ıslah çalışmalarının ardından yürüyüş yolları, bisiklet yolları, aydınlatmalar, kamelyalar, peyzaj, süs köprüleri, süs havuzları ve peyzaj çalışmaları gibi farklı donatıları ile turizm alanı oluyor. Bu avantajlar bir birini tamamlayarak bölgenin en modern yerleşim yeri İlçemizde olacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN