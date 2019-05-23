Tekkeköy Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı

Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy Kaymakamlığınca, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.

Sevgi Tekkesi'nde gerçekleştirilen iftar programına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi. İftardan sonra açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, şehit yakınları ve gazileri çok önemsediklerini söyledi. Şehitlerin vatanın birliği, düzeni, güveni için canlarını feda ettiğini ifade eden Vali Kaymak, "Sizler şehitlerimizin bize emanetisiniz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bizler sizin yanınızda olmaktan, sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir şehit yakınıyla beraber olmak, onun gönlünü hoşnut etmek şehidimizi hoşnut etmektir. Şehitleri mutlu etmemiz halinde de şehitlerimiz inşallah bizlere şefaatçi olacaktır. İlin Valisi olarak böyle düşünüyorum. Sizlerle zaman zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz" dedi.

"Şehitlerimiz hepimiz için canlarını verdi"

Devletimiz şehit yakınlarının her türlü ihtiyacını karşıladığını kaydeden Vali Kaymak, "Şehit yakınlarının en çok ihtiyacı olan şey onurlu duruşlarına karşı onları hatırlamak, hatırlarını sormak ve unutmamak. Bu hepimizin görevi. Şehitlerimiz hepimiz için canlarını verdi" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise şehit aileleri ve gaziler üzerine hassasiyetinden dolayı Vali Kaymak ve Başkan Togar'a teşekkür etti.

Programa ayrıca, Vali Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Başkan Togar'ın eşi Yasemin Togar ve çok sayıda şehit yakını ile gaziler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA