Tekkeköy Şehir İçi Minibüsçülerinin Yer Sorunu Çözüldü

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede şehir içi ulaşımı sağlayan minibüsçülerin yer sorununu çözüme kavuşturdu.

Tekkeköy ilçe merkezinde yer ve park sorunu yaşayan minibüsçülerin beklemeleri ve hareket noktası artık ilçe merkezinden kaldırılarak yeni yerine taşınıyor. Şehir içi ulaşımı sağlayan Samsun Tekkeköy arasında hizmet veren minibüslerin yer sorununun çözüme kavuşturulduğuna değinen Başkan Hasan Togar, "İlçemiz merkezinde büyük bir karmaşa ve park sorununa mahal veren ilçemizde şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslerimizin yer sorununu çözdük. Çay Mahallemizde yeni açmış olduğumuz bulvar yolumuzun yanına yapımına başladığımız şehir içi minibüs durağımız ile ilçemiz merkezindeki trafik ve park sorununun yanında minibüsçü kardeşlerimizin yer sorununu da çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

Trafik sorunu da büyük ölçüde rahatlayacak

İlçe merkezindeki trafik yoğunluğunun da belli oranda rahatlayacağına vurgu yapan Başkan Togar, "ilçemizde yaşayan herkesin beklentilerine cevap vermeye gayret ediyoruz. Bu mana da ilçe merkezine sıkışmış olan park yeri bulmakta sıkıntı yaşayan minibüsçü esnafımız artık kendilerine ait hareket ve bekleme noktasından hareket edecekler. Böylelikle belli oranda trafik yoğunluğuna neden olan minibüsçülerimiz artık daha ferah ve şehir merkezinin dışında sosyal tesislere de sahip olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN