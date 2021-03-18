"Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve İyileştirme Projesi" toplantısı
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"Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve İyileştirme Projesi" toplantısı

18.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:17

2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tekkeköy Belediyesi arasında "Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve İyileştirme Projesi", proje geliştirme toplantısı düzenlendi.

2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tekkeköy Belediyesi arasında "Tekkeköy Sanayi İşletmeleri Dönüştürme ve İyileştirme Projesi", proje geliştirme toplantısı düzenlendi.

Proje, ilçe merkezinde dağınık şekilde yerleşmiş küçük üreticilerin verimli şekilde faaliyet gösterebileceği organize bir alanın oluşturulmasını hedefliyor. Toplantıda proje ile ilgili yönetim ve işletme modelinin belirlenmesi, projedeki yapıların işletmelerin ihtiyaç ve niteliklerine uygun olarak tasarlanması, ilgili bütçe ve mali tabloların hazırlanması hususları ele alındı.

Toplantıya Tekkeköy Belediyesi Plan ve Proje İşleri Müdürü Tuncer Etli, Ar-Ge Müdürü Hakan Çiftçi ile Ar-Ge Uzmanı ve Proje Koordinatörü Ayla Keleş ve OKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Dursun Demir katıldı.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

Merkezi otorite olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Samsun'da proje geliştirme süreci ve başarılı bulunan projelerin uygulama sürecinden OKA'nın sorumlu olduğu Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması amacı ile uygulanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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