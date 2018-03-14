Tekkeköy Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Yakında Açılacak

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde belediye tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi yakında açılacak.

Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılan, bünyesinde halı saha, basketbol ve hentbol sahası ile altında düğün salonu, kurs odaları, gençler için faaliyet alanları ve fitness salonunun yanında muhteşem Karadeniz manzarasına sahip kafeteryası bulunan çok amaçlı dev spor kompleksi yakında hizmet vermeye başlayacak.

Yapısı ve konumuyla bölgede ilk ve tek olma özelliğine sahip olan dev spor kompleksinin tamamlandığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizi kısa süre zarfında yapmış oluğumuz farklı alanlardaki dev yatırımlarla donatmayı başardık. Her alanda ilkleri yaşattığımız ilçemize eğitim, kültür, sanat, yol, kaldırım, park, bahçe ve sosyal tesislerle her köşesine farlı değer kattık. Yapımı tamamlanan spor kompleksimiz ile Tekkeköy'ümüze yeni ve farklı bir yatırımı daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tesissimiz bölgedeki diğer spor tesislerinden çok farklı bir yapı ile inşa edildi. Bulunduğu alanın konumu neticesiyle masmavi Karadeniz manzarasını gören bir yerde iki katlı olarak vücut bulan kompleksimizin alt katında düğün salonu, fitness salonu, eğitim ve kurs odaları bulunuyor. Üstünde ise halı saha, basketbol sahası ve hentbol sahası yer alıyor. Yine burada halkımızın Karadeniz'in büyüleyici güzelliğine karşı oturup sohbet edeceği, çayını yudumlayacağı bir kafeteryası olacak. Yanı bu tesisimizden yediden yetmişe kadın erkek, genç yaşlı herkes yararlanabilecek. Bu kadar farklı özelliği bünyesinde barındıran ve herkese hitap eden böyle büyük bir tesis yakında hizmete sunulacak. Yapmış olduğumuz bu ve bu gibi adından söz ettiren farklı alanlardaki örnek alınan projeleri, hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Spor kompleksi Naim Süleymanoğlu'nun ismini taşıyacak"

Açılış yapılacağı güne hazırlanan spor kompleksine Samsun Valisi Osman Kaymak'ın tavsiyesi üzerine Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiğini dile getiren Başkan Togar, "Bunca farklı özelliği bünyesinde barındıran bu tesisimiz ismini taşıdığı dünya, olimpiyat ve Avrupa halter şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu'na ve şanına yaraşır örnek bir kompleks oldu. Bu manada isim ile tesisimiz tam anlamıyla birbirini karşıladı diyebiliriz. İnşallah vatandaşlarımızın ve protokolümüzün katılımıyla önümüzdeki günlerde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizin açılışını yapacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN