Tekkeköy meclisinde tatil yok
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Tekkeköy meclisinde tatil yok

Tekkeköy meclisinde tatil yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tekkeköy Belediye Meclisi bu yaz tatil yapmama kararı aldı.

Tekkeköy Belediye Meclisi bu yaz tatil yapmama kararı aldı.

Tekkeköy Belediyesi Temmuz Ayı Son Meclis Toplantısı belediyenin toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. 14 gündem maddesinin görüşüldü meclis toplantısında tüm maddeler karara bağlandı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Aydın Karmil, "Başkanımız Hasan Togar, bazı milletvekillerimiz ile Ankara'daydı. İçişleri Bakanımızı ziyaretleri esnasında bir düzü yatırımlarla ilgili ilçemize katkı anlamında gerek kırsal alt yapı, üst yapı ve yollar ile alakalı gerek hükümet konağı ile ilgili yaklaşık 20 milyon TL'lik bir yatırım kesinleşmiş oldu. Bu manada emeği geçen başkanımız, vekillerimiz, bakanımız ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca kanun gereği meclis yılda 1 defa tatil yapabiliyor. Zaten pandemi sürecinde meclis çalışmalarında bazı aksaklıklar yaşanmıştı. Bunları telafi etmek amacıyla bu sene tatil düşünmüyoruz" dedi.

Belediye meclisi bu yıl alınan kararla tatile girmeden çalışmalarına devam edecek. - SAMSUN

Tekkeköy meclisinde tatil yok
Tekkeköy meclisinde tatil yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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