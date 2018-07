Tekkeköy'e Yapılacak 250 Yataklı Devlet Hastanesinin İhalesi Yapıldı

Samsun'da Tekkeköy halkının yıllardır beklediği 250 yataklı devlet hastanesinin ihalesi yapıldı.

Tekkeköy halkının en büyük hayalinin gerçekleşmesine günler kaldığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy'e 250 yataklı bir devlet hastanesi yapılabilmesi için yaklaşık 60 dönüm bir sağlık alanını kısa sürede Sağlık Bakanlığımıza devrettik. Vatandaşlarımız ilçemizde bir devlet hastanesinin olmaması nedeniyle yıllardır büyük bir mağduriyet yaşıyordu. En küçük bir müdahale için bile Samsun merkeze gitmek zorunda kalıyordu. Acil durumlarda ilçemizin kırsal mahallelerinden Samsun'a giden hastalarımızın çoğu yolun uzunluğu nedeniyle hastaneye ulaşana kadar ya yolda vefat ediyor ya da kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyordu. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız böyle mağduriyetler yaşamayacak" dedi.

"En kısa zamanda temeli atılacak"

250 yataklı devlet hastanesinin en kısa zamanda temelinin atılacağını söyleyen Başkan Togar, "30 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da gerçekleşen ihalenin bütçe bedeli 150 milyon liradır. İhaleyi alan firma yaklaşık yüzde 15 tenzilat oranı ile yaklaşık 127 milyon lira ile ihaleyi almıştır. İhale itiraz süresi de değerlendirildiğinde ihaleyi alan firmanın en kısa zaman içinde temel açma çalışmalarına başlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Hedeflerimizi daha da büyüttük"

Tekkeköy için yeni projelerin yolda olduğunu ifade eden Başkan Togar, "En kısa zamanda gerçekleşecek olan 250 yataklı ilçe devlet hastanesinin ardından hedefimiz 2019-2023 aralığında her geçen gün gelişen değişen büyüyen güzelleşen Karadeniz'in incisi ilçemizi modern bir kent olarak bölgenin her alanında merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu önemli gelişmeler ve yatırımlarla birlikte ilçemiz nüfusunun da en az 150 bin olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bunun yanında yine ikinci büyük hayalimiz en az iki fakülte ve ona bağlı öğrenci yurtlarının ilçemize kazandırılması olacaktır. Hayaller kurmakta hayalleri gerçekleştirmekte çok şükür bizim işimiz. Halkımızdan aldığımız güç ve enerji ile daha birçok önemli ve örnek çalışmayı hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN