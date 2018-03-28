Tekkeköy'e Üç Katlı Kur'an Eğitim Merkezi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçenin en kalabalık nüfusunun yaşadığı 19 Mayıs Mahalle merkezine üç katlı Kur'an Eğitim Merkezi kazandırıyor.

Tekkeköy halkının talepleri üzerine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın öncülüğünde 19 Mayıs Mahallesi Konutlar CamiSi yanına çelik konstrüksiyondan üç katlı olarak inşa edilen Kur'an Eğitim Merkezi yapımı devam ediyor.

"Her yaştan vatandaşlarımıza dini eğitim verecek"

İlçe halkının talepleri karşısında gerekli çalışmaların anında başlatıldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyümeye ve gelişmeye karşılık taleplerde artıyor. Bizler de yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın her konudaki taleplerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu manada ilçemizin en kalabalık nüfusunun yaşadığı 19 Mayıs Mahallemizde vatandaşlarımız ve bayanlar; çocuklarının ve kendilerinin kuran öğrenecekleri bir eğitim merkezi talebinde bulundular. Bizler de müftülüğümüz, Konutlar Camii Dernek Başkanı ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek çalışmayı hemen başlattık. İnşaatın erken tamamlanıp hemen hizmet verebilmesi için üç katlı binamızı çelik konstrüksiyondan yapıyoruz. Konutlar camimizin yanına 3 katlı olarak inşa etmeye başladığımız içerisinde bayan Kur'an kursu, 4-6 yaş evlatlarımıza hitap eden sıbyan okulu ve altında şadırvanı ile abdesthanelerin bulunduğu Kur'an Eğitim Merkezimiz (Kur'an Kursu binamız) en kısa zamanda tamamlayarak hizmet vermeye başlayacak. Bu Kur'an Eğitim Merkezimiz vatanına, milletine bağlı dini öğrenen yavrularımızın yetiştirilmesinin yanında bayanların dini bilgiler ve kuran öğrenecekleri bir yer olacak. Rabb'im bizlere Kur'an öğrenen ve öğreten nesiller yetiştirmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN