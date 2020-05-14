Tekkeköy'e "engelsiz park" yapılıyor Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, engellilere yönelik ilk engelsiz parkın yapımına başlandığını belirtti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, engellilere yönelik ilk engelsiz parkın yapımına başlandığını belirtti.

Togar, Tekkeköy'ün ilk engelsiz parkının ilçenin en merkezi noktasında yapılmaya başlandığına işaret ederek, "Yaptığımız sosyal doku anketleri çerçevesinde ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin faydalanacağı özel bir park yapmaya karar verdik. Projelerini hazırlayıp en küçük ayrıntıları hesaba katarak zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başladık." dedi.

İlçede yaşayan engelli bireylerin güven içinde eğlenebilecekleri bir mekana sahip olacaklarını vurgulayan Togar, "Farklı oyuncakların olduğu bir park planladık. Burada hiçbir engel olmayacak. Meleklerimiz burada tekerlekli sandalye ile salıncak keyfi yaşayacak. Ayrıca eğlenecekleri ortamın güvenliği konusunda da titizlikle çalışıyoruz." diye konuştu.

Togar, engellilerin hayata tutunmaları, hayatın her alanında yer almaları için her zaman onların yanlarında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Görmüş olduğumuz eksiklikler doğrultusunda engelli kardeşlerimiz için 2 bin 500 metrekare alan üzerine engelli parkı inşa etmeye başladık. Kısa süre sonra hizmete girecek parkımızın içerisinde engellerin olmadığı oyun alanları, oturma grupları, kameriyeler bulunacak. Bu parkımızda her şey engelli kardeşlerimizin rahatlığına yönelik dizayn ediliyor. Özel kardeşlerimizin gönüllerince eğlenmesi ve parkları en iyi şekilde değerlendirilmesi adına üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Onları mutlu etmek adına farklı alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: AA