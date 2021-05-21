Tekkeköy'den İsrail'e kınama
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Tekkeköy'den İsrail'e kınama

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Politika

Tekkeköy'den İsrail'e kınama Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Tekkeköy'den İsrail'e kınama

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Başkan Hasan Togar, "Her zamankinden daha saldırgan bir İsrail var ama karşılarında daha kararlı bir Filistin de var. İnşallah bu son ateşkes olur" dedi.

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy İlçe Müftülüğü ve bir sivil toplum kuruluşunun organize ettiği kınama bildirisi Konutlar Camisi'nde Cuma namazı çıkışında okundu. Dün alınan ateşkes kararının İsrail'in yıllardır Filistinlilere uyguladığı zulümden vazgeçtiği anlamına gelmediği vurgulanarak, bunu değiştirecek hamlelerin yapılması gerektiği dile getirildi. Cemal Görmüş, katılımcılar adına İsrail'i kınayan bildiriyi seslendirdi. Ardından Tekkeköy Müftüsü Hayreddin Kılıçbay'ın önderliğinde Filistinliler için dua edildi.

Basın açıklamasına Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da katılarak destek verdi. Başkan Togar, "Her zamankinden daha saldırgan bir İsrail, daha vahşi bir İsrail var. Ama her zamankinden daha kararlı daha duruşlu bir Filistin de var. Filistin'in yanında duran vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Cumhurbaşkanı var. Bu sayede Gazze'deki zulmün durdurulduğu bir ateşkes başladı. İnşallah bu son ateşkes olur diyorum. Eğer buradan bütün dünyaya sözüm ulaşırsa; bir tarafta Filistin'de, Gazze'de, dünyanın her yerinde çocuklara zulmeden çocukları katleden bir İsrail, bir taraftan da bütün dünyanın çocuklarına bayram armağan eden Müslüman bir Türk Devleti. Aradaki farkı bütün dünyanın görmesini isterim. Bizler dünyaya barış için adalet için gelmiş, bununla müjdelenmiş bir milletiz. Bizler inanıyoruz ki; bu dünyaya atalarımızın getirdiği barışı, adaleti yine inşallah Müslüman Türkler hakim kılacaktır" dedi.

Tekkeköy'den İsrail'e kınama
Tekkeköy'den İsrail'e kınama
Tekkeköy'den İsrail'e kınama
Tekkeköy'den İsrail'e kınama
Tekkeköy'den İsrail'e kınama
Tekkeköy'den İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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