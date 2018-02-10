"Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm" paneli

Başkan Togar'ın, Bayrak Tepe'ye teleferik ve döner restoran düşüncesi

SAMSUN - "Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm" panelinde konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Bayrak Tepe'ye teleferik ve döner restoran yapmayı hayal ettiklerini söyledi.

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Kaymakamlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesive sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm" paneli, Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda yapıldı. Panelde Tekkeköy ilçesinin turizm potansiyeli konuşuldu.

"Tekkeköy, nadide bir ilçe"

Panelin açılış konuşmasını yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Turizm bir bölgenin gelişimindeki en önemli faktörlerin başını gelmektedir. Çok büyük yatırımlar yapmadan bölgenin tarihi, turistlik, doğal güzelliklerini ön plana çıkartmak, pazarlamak ve alana yerli yabancı turist çekmek işin başlangıcı oluyor. Bizler de ilçemizde turizm gelirlerini arttırmak ve Tekkeköy'ü bölgenin turizm üssü haline getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz tarih, turizm, kültür, sanayi ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin nadide ilçelerinden birisidir. Bulunduğu konum itibarıyla kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının yanında şehir içi ulaşımı rahatlatan hafif raylı sisteme sahip ulaşım ağının tüm paydaşlarının bir arada yer aldığı bölgenin tek ilçesidir. Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları'nın yanında tarihi yapılar yönünden Samsun'un en zengin ilçelerinden birisi olan ilçemiz ayrıca Karadeniz'deki tarihi tek yel değirmeni, Altınkaya Kilisesi, Antyeri Kilisesi, Aşağıçinik Ak Kilise, Çırakman Tarihi Kemerli Çeşmesi, ahşap camileri, kaya mezarları, Rumlardan kalma tarihi çeşmelerin yanında daha birçok tarihi kiliseye, tarihi çeşmeye ve tarihi evlere sahiptir. Yine tabiat parkı ve bayrak tepe bölgemizde yüzlerce insanın ziyaret ettiği uğrak yerlerin başında geliyor. İlçemizin ismini aldığı Şeyh Yusuf Zeynüddin hazretlerinin tekkesi ve türbesi de ilçemiz merkezinde bulunmaktadır. Tekkeköy tarihi yapılarının yanında mavisi, yeşili, havası, vadileri, çağlayan dereleri, şelaleleri, doğal güzellikleri, el değmemiş ormanlarıyla ve Costal sahiliyle yaz kış ilçeye ziyaretçi çekebilme özelliğine sahiptir. İşte ilçemizdeki bunca tarihi, turistlik, doğal ve kültürel değer bizim en büyük silahımızdır ve bunları en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bayrak Tepe, Karadeniz'in en güzel yeri"

Turizmin geliştirilmesi ve ilçeyi bölgenin turizm merkezi yapma hedefiyle çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Togar, "Tekkeköy'ün tarihi zenginlikleri ile Türkiye ve dünya sahnesinde yerini alması için çalışıyoruz. İlçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Samsun'da turizm açısından değerlendirilebilecek birçok yeri var. Bizim Bayrak Tepesi diye bir yerimiz var. Bana göre Karadeniz'in en güzel yeri. Tam zirve noktasında 1-2 dönümlük bir alan var. Oraya bir teleferik düşüncemiz vardı. Bizim bütçemizin yetmeyeceği için Büyükşehir Belediyesinin uhdesine devrettik. Oraya bir teleferik ile döner restoran yapmayı hayal ediyoruz" diye konutu.

Karadeniz Tarih Araştırmaları PlatformuBaşkanı Şeref Aydın, Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer'in konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan yaptı. Panelin sonunda Başkan Togar katılımcılara plaket takdim etti.

Panele; Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, akademisyenler, turizm sektörü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.