Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm Paneli

Tekkeköy Belediyesi ilçenin turizmine yol gösterecek, ışık tutacak 'Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm' konulu panel düzenliyor.

Geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan ve Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesini bünyesinde barındıran Tekkeköy'ün tarihi, turistlik ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve ilçeyi ziyaret eden yerli yabancı turist sayısını arttırmak maksadıyla Tekkeköy Belediyesi tarafından farlı aktiviteler ve organizasyonlar düzenlenmeye devam ediliyor.

Tekkeköy'de turizmin daha üst kapasitelere çıkartılabilmesi kapsamında 'Tarihin Doğduğu Kent Tekkeköy' sloganıyla başlatılan tanıtım ve turizm faaliyetleri çerçevesinde Tekkeköy Belediyesi tarafından 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te belediye hizmet binasındaki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 'Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm' konulu konferans düzenleniyor.

"Tekkeköy bölgenin turizm merkezi oluyor"

Bölgelerin kalkınmasına ve ekonomik hareketliğin en üst seviyelere taşınmasına katkı sağlayan en büyük etkenlerin başını turizmin çektiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde turizm gelirlerini arttırmak ve Tekkeköy'ü bölgenin turizm üssü haline getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz tarih, turizm, kültür, sanayi ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin nadide ilçelerinden birisidir. Bulunduğu konum itibarıyla kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının yanında şehir içi ulaşımı rahatlatan hafif raylı sisteme sahip ulaşım ağının tüm paydaşlarının bir arada yer aldığı bölgenin tek ilçesidir. Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları'nın yanında tarihi yapılar yönünden Samsun'un en zengin ilçelerinden birisi olan ilçemiz ayrıca Karadeniz'deki tarihi tek yel değirmeni, Altınkaya Kilisesi, Antyeri Kilisesi, Aşağıçinik Ak Kilise, Çırakman tarihi kemerli çeşmesi, ahşap camileri, kaya mezarları, Rumlardan kalma tarihi çeşmelerin yanında daha birçok tarihi kiliseye, tarihi çeşmeye ve tarihi evlere sahiptir. İlçemizin ismini aldığı Şeyh Yusuf Zeynüddin hazretlerinin tekkesi ve türbesi de ilçemiz merkezinde bulunmaktadır. Tekkeköy tarihi yapılarının yanında mavisi, yeşili, havası, vadileri, çağlayan dereleri, şelaleleri, doğal güzellikleri, el değmemiş ormanlarıyla ve Costal sahiliyle yaz kış ilçeye ziyaretçi çekebilme özelliğine sahiptir" dedi.

"Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm' konulu panele davet"

Onlarca tarihi, turistlik, doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Tekkeköy'ün turizm potansiyelini dışa yansınmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Togar, "İlçemiz birçok turistlik özelliği bünyesinde barındıran bölgedeki tek ilçedir. Bizler de ilçemizin bu güzelliklerini dışa açarak, tanıtarak turizm potansiyelimizi arttırmak ve turizm gelirlerini yükseltmek için uzun süredir faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimize ilçemizdeki konaklama tesislerini ve uluslararası fuar ve kongre merkezimizi de katarak 'Tekkeköy'de Sürdürülebilir Turizm' adlı bir panel tertip ettik. İlçemiz, ilimiz ve bölgemizin turizmiyle yakından alakalı olan panelimiz 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 14.00'te Belediyemiz Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenecek. Panelimize tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN