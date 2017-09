Tekkeköy'de Sünnet Şöleni

Tekkeköy Belediyesi 113 çocuğu sünnet ettirerek 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da Tekkeköy 19 Mayıs Mahallesi Meskenler Pazaryerinde düzenleyeceği Sünnet Şöleni'ne hazırlanıyor.



Tekkeköy Belediyesinin 113 çocuğun erkekliğe ilk adım attığı mutlu anlarını unutulmaz yapmak, ailelerin ve çocukların mutluluğunu paylaşmak adına 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Tekkeköy Meskenler Pazaryerinde gerçekleştireceği sünnet şöleninde bir birinden farklı etkinlikler yer alacak.



Sünnet şöleninin geleneksel olarak her yıl yapılacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Belediye olarak her sene çocuklarımızı hastanede hijyenik ortamda uzman doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu yılda 113 çocuğumuzu evlerinden araçlarımız ile alarak sünnet işlemini gerçekleştirdik. Sünnet olan tüm çocuklarımıza A dan Z'ye kıyafetlerini verdik. Önceki yıllarda her hangi bir etkinlik falan yapmıyorduk. Gelen talepler doğrultusunda bu yıl ilk defa sünnet şöleni düzenleyerek evlatlarımızın erkekliğe ilk adım attığı bu mutlu anlarında çocuklarımız ve ailelerinin mutluluğuna hep birlikte ortak olacağız. Sünnet Şölenimize üstü açık otobüslerle sünnet olan çocuklarımıza ilçe turu yaptırarak başlayacağız. Ardından alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapacağız. Daha sonra palyaço ve animasyon gösterileri, çocuk şarkıları, illüzyon gösterileri, Hacivat-Karagöz, ödüllü yarışmalar, ateş yutan adam, tahta adam gibi birçok gösterinin yanında oyun parkurları yer alacak. Yani alana gelen tüm çocuklarımız gönüllerinde eğlenecekler. Yine misafirlerimize ve katılımcılarımıza yemek ikramında bulunacağız. 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Tekkeköy Meskenler Pazaryerinde gerçekleştirilecek Sünnet Şölenimizde çocuklarımızın erkekliğe ilk adım olan mutlu anlarında ailelerin ve çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak adına tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN