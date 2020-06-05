Tekkeköy'de son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağ toplandı
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Tekkeköy'de son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağ toplandı

Tekkeköy'de son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağ toplandı Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması kazananları ödüllerini aldı Son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağın toplandığı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde "Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması"nda dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri verildi.

05.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:36

Tekkeköy'de son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağ toplandı

Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması kazananları ödüllerini aldı

SAMSUN - Son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağın toplandığı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde "Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması"nda dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri verildi.

Tekkeköy Belediyesi bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması"nın sonunda ödül töreni düzenledi. Belediye binasındaki toplantı salonunda fiziksel mesafeye uygun şekilde yapılan ödül töreninde dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan Tekkeköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Çevre Mühendisi Büşra Aşkın, belediye olarak son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağ, bin 200 kg atık pil ve 2 bin ton ambalaj atığı topladıklarını söyledi.

"İnsanların evde kalmasıyla temizlenen bir dünyadayız"

Programda konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, "Karadeniz'de sıralamada ilk 3'e girebilecek başarılı geri dönüşüm projelerini gerçekleştiren bir belediyenin mensuplarıyız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz çalışanlarına şükranlarımızı sunuyorum. Büyüklerimizin bizlere emanet ettiği bir dünyayı idare etmeye çalışıyoruz. Umarım, onların bizlere bıraktığı bu emaneti çok sağlam bir şekilde bizden sonraki nesillere teslim ederiz" dedi.

Bugün bütün dünyanın salgın sürecinden geçtiğine dikkat çeken Togar, "Küçük bir kıyamet olarak tabir edebileceğimiz süreçten geçiyoruz. 'Her şerden hayır arayan' bir inanca sahip dinin mensuplarıyız. Bunun içerisinde hayırlar olduğuna inanıyorum. Dünya bugün kendi kendini temizliyor. Atmosfer, ozon tabakası ve doğa kendini yeniliyor. Denizlerde bugüne kadar hiç görmediğimiz canlılara rastlıyoruz. İnsanların evde kalmasıyla temizlenen bir dünyadayız. İnşallah bu günlerin bilinciyle büyüklerimizden emanet aldığımız dünyamızı gelecek nesillere çok daha temiz bir şekilde bırakırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. Yarışma kapsamında akıllı kol saati, bisiklet, tablet, scooter ve paten gibi ödüller dağıtıldı.

Tekkeköy'de son 3 yılda 12 ton bitkisel atık yağ toplandı

Kaynak: İHA

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