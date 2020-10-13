Tekkeköy'de mağaza gibi "Hayır Çarşısı"

Samsun Tekkeköy'de ihtiyaç sahiplerinin giyinme ihtiyaçlarını karşılaşması için kurulan "Hayır Çarşısı Mağazası" faaliyete başladı.

Samsun Tekkeköy'de ihtiyaç sahiplerinin giyinme ihtiyaçlarını karşılaşması için kurulan "Hayır Çarşısı Mağazası" faaliyete başladı.

Sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'nin birçok belediyesine örnek olan Tekkeköy Belediyesi vatandaşların ihtiyacını karşılama konusunda var gücüyle çalışıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın seçimlerden önce hayal ettiği aşevi, hayır çarşısı, hasta nakil aracı ve tarihi mekanlara ziyaret gibi projeler kısa bir sürede gerçeğe dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Modern bir mağazayı andıran ve içerisinde 7'den 70'e herkesin kullanabileceği ayakkabı, pantolon, etek, gömlek, kazak, tişört, gelinlik, kına bindallısı, çanta gibi birçok sıfır giyim eşyasının bulunduğu Hayır Çarşısı Mağazası vatandaşların hizmetine açıldı.

"Bu ilçe ve halkımız için hayallerimiz vardı"

Tekkeköy ve ilçe halkı için güzel hayaller kurarak göreve başladıklarının altını çizen Başkan Hasan Togar, "Tekkeköy ilçesini yönetmek görevi bizlere nasip olduktan sonra herkesin kurduğu gibi bizim de kendimize göre hayallerimiz vardı. Bu ilçe sınırları içerisinde Çanakkale'deki şehitliği hiç görmemiş, o ruhu hiç yaşamamış öncelikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızı oraya götürmek istiyorduk. Ardından bu ilçe sınırları içerisinde gerçekten hiç kimsesi olmadığı için evlerinde yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlı insanlarımıza her gün sıcak yemek temininde bulunabilecek bir aşevi sahibi olabilmeyi hayal etmiştik. Sonra da kırsalda ve mahallelerde imkanları olmayan yaşlı ve hastalarımızı şehir içi ve dışı tedavilerine gidip gelebilecekleri bir hasta nakil aracı hayal etmiştik. Yine Tekkeköy'de bir mağaza hüviyetinde 7'den 70'e ihtiyaç sahibi herkesi giyindirebilecek, kılık-kıyafet ihtiyacını karşılayabilecek modern bir 'Hayır Çarşısı' sahibi olmak gibi hayallerimiz vardı" dedi.

"Hayır Çarşısı Mağazası ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun"

Mağazadan gerçekten ihtiyaç sahibi olan herkesin faydalanabileceğini ifade eden Başkan Togar, şunları söyledi:

"Belediyeciliğin her türlüsünü yapabilirsiniz. Asli görevleriniz olan yol, su, elektrik, parklar, bahçeler, sosyal, spor ve eğitim tesisleri yapabilirsiniz. Ama bunun bir de kendinizi vicdani anlamda rahatlatmanız gereken ulvi sorumluluklarınız var. Allah bu görevi bize nasip ettikten sonra bütün bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek nasip oldu. Şunun gururunu yaşıyorum: Tekkeköy'de, 'ben gerçekten sıkıntı yaşıyorum' deyip de o sıkıntıya duyarsız kalan belediye yönetimi çok şükür yok. Sıcacık yuvalardan, aşevine, sosyal yardımlardan eğitim yardımına ve bunun dışındaki tüm alanlarda belki de Türkiye'de bizim standartlarımızda örnek olacak bir ilçe belediyesinin Hayır Çarşısı Mağazası bugün Tekkeköy'de hizmete sunuldu. İlçemize ve bizlere hayırlı olsun." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı