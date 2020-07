Tekkeköy'de her şehit için bir kurban kesilecek Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, vatanı için gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitler için kurban kestirecek.

Hayırseverlerin desteği ile şehitler için alınan kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nın birinci günü kesildikten sonra etleri ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine belediye ekipleri tarafından dağıtılacak. Böylelikle hem şehitlerin ruhlarına dua edip onları anılacak hem de bu vesileyle ilçe sınırları içerisinde evine et girmeyen hane kalmaması sağlanacak.

"Paylaşma duygusunu arttıracağız"

Kurban Bayramı'nın dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi özelliklerinin sergilenmesi ve ilçenin tamamına yayılması için gayret ettiklerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu seneki Kurban Bayramı'nı daha farklı bir şekilde geçirmeyi hedefledik. Hayırseverlerimizin desteği ile bu bayramda her şehidimizin adına bir kurban kesip ilçemizde bizlere emanet olan yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız" dedi.

"İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak beni mutlu ediyor"

İnsanlara yardımcı olmanın hayır yapmanın ve hayra vesile olmanın manevi mutluluğunun hiçbir değer yargısı ile ölçülemeyeceğini vurgulayan Başkan Togar, "Her insanın çeşitli vesilelerle hayatının en mutlu günleri diye andığı anlar vardır. Kimisi bir gayrimenkulün sahibi, kimisi bir özel aracın sahibi, kimisi yazlık, kimisi kışlık bir evin, kimisi yatın katın vs. sahibi olmakla çok mutlu olurlar. Benim de hayatım boyunca en mutlu olduğum anlar ihtiyaç sahibi bir insanımıza bir ailemize Allah rızası için yardımcı olabildiğim anlardır. Bu manada bugün Hasan Togar olarak şahsım ve kendileri ile dost ve arkadaş olmaktan gurur duyduğum başarılı işadamları Tunahan Sarıtaşlı, Serhat ve Serdar Kurt kardeşler, Ercan Kara, Selçuk Elibol, Mehmet Göze, Selim Uslu ve Erol Beytekin ile ilçemizin sınırları içerisinde geçmişten bugüne vatan için, bizlerin yarınları için şehit olmuş evlatlarımızın her birisinin adına birer kurban kesip yine onların adına üzerimize emanet gördüğümüz yetimlerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimize kurbanlarını bu bayramda inşallah bizler vererek onlara karşı vefa borcumuzu da bir nebze olsun yerine getirmeye gayret edeceğiz. Rabbim hayır yapan ve hayra vesile olan tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Niyetlerini dergahı izzetinden kabul ve makbul eylesin" ifadeleri kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA