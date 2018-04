Tekkeköy'de Hastane Hasreti Sona Eriyor

Tekkeköy halkının yıllardır beklediği, birçok mağduriyete sebep olan ve ilçenin en büyük kanayan yarası haline dönüşen hastane sorunu çözülüyor.

Tekkeköy halkının en büyük hayalinin gerçekleşmesine günler kaldığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan ülkemizin 81 ilinde sağlık alanında devrim niteliğinde değişimler ve dev yatırımlar yaparak sağlıkta yeni bir boyut açtı. Özellikle Türkiye'nin dört bir yanında sağlık alanındaki yatırımların yanında doğup büyüdüğü şehir olan Samsun'u sağlık turizminin başkenti yapma yolunda gece gündüz çalışan ilçemizin gururu çok kıymetli ağabeyim Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan Tekkeköy'e 250 yataklı bir devlet hastanesi yapılabilmesi için yaklaşık 60 dönüm arazi üretmemiz ve Sağlık Bakanlığımıza tahsis etmemiz talimatlarını bizlere iletmişti. Biz de Sağlık Bakanımızın talimatı üzerine ilçemizde 60 dönüm bir sağlık alanını kısa sürede üreterek Sağlık Bakanlığımıza devrettik. Tekkeköy halkı ilçemizde bir devlet hastanesinin olmaması nedeniyle yıllardır büyük bir mağduriyet yaşıyordu. En küçük bir müdahale için bile Samsun'a merkeze gitmek zorunda kalıyordu. Acil durumlarda ilçemizin kırsal mahallelerinden Samsun'a giden hastalarımızın çoğu yolun uzunluğu nedeniyle hastaneye ulaşana kadar ya yolda vefat ediyor ya da kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyordu. Sağlık Bakanımızın doğup büyüdüğü Tekkeköy'ün bu sorununu bizden daha iyi biliyor olması ve ona göre çalışmalar yürütmesi bizler için en büyük avantaj oldu. Sağlık Bakanımız Samsun'umuzu bölgenin sağlık turizminin başkenti konumuna getirmenin yanında artık ilçemize de yılardır beklediği hastaneyi kazandırıyor" şeklinde konuştu.

"En kısa zamanda hastanenin temeli atılacak"

250 yataklı devlet hastanesinin en kısa zamanda temelinin atılacağını söyleyen Başkan Togar, "İki ay gibi kısa bir sürede Sağlık Bakanımız kıymetli büyüğümüz Ahmet Demircan'ın birebir takip etmesi ve talimatları sonucunda 60 bin 500 metre kare hastane arsasını üretip, tahsis yazılarını elden takip ederek Sağlık Bakanlığımızda tahsisini gerçekleştirdik. Bu önemli gelişme çerçevesinde büyük bir gururla halkımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğu içinde hazine adına tescil edilen hastane alanını Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis ederek Sağlık Bakanlığına 250 yataklı hastane yapılmak üzere kendi ellerimiz ile teslim ettik" dedi.

"Hedeflerimizi daha da büyüttük"

Tekkeköy için yeni projelerin yolda olduğunu söyleyen Başkan Togar, "Gerçekleşmesine bir adım kalan 250 yataklı ilçe devlet hastanesinin ardından hedefimiz 2019-2023 aralığında her geçen gün gelişen değişen büyüyen güzelleşen Karadeniz'in incisi İlçemizi modern bir kent olarak bölgenin her alanında merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu önemli gelişmeler ve yatırımlarla birlikte ilçemiz nüfusunun da en az 150 bin olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bunun yanında yine ikinci büyük hayalimiz en az iki fakülte ve ona bağlı öğrenci yurtlarının ilçemize kazandırılması olacaktır. Hayaller kurmakta hayalleri gerçekleştirmekte çok şükür bizim işimiz. Halkımızdan aldığımız güç ve enerji ile daha birçok önemli ve örnek çalışmayı hayata geçireceğiz. İlçemizin en büyük beklentisi olan devlet hastanesini ilçemize kazandırma konusundaki bütün süreci birebir takip eden öncelikle Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan'a ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim. Ayrıca ilçemize kazandırılacak hastane için bizden daha fazla emek sarf eden önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, Samsun Milletvekillerimiz Fuat Köktaş'a, Hasan Basri Kurt'a, Orhan Kırcalı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a, İl Başkanımız Hakan Karaduman'a ilçem ve şahsın adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tekkeköy'de yapılacak yeni hastanenin şehrimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Tekkeköy Belediyesinde hastane sevinci"

İlçeye hastane kazandırmanın sevincini belediye personeli ile paylaşan Togar, "Tekkeköy halkının en büyük hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, böyle bir arazinin üretilmesinde gece gündüz emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarımı kutluyorum. Bu hayalin gerçekleşmesinde herkesin bir emeği var. Tekkeköy Belediyesi bir aile bilinciyle hareket ederek böyle güzel bir sonuca ulaştık. Bundan sonra daha çok çalışarak ilçemizi geleceğe emin adımlarla yine birlikte taşıyacağız" dedi. - SAMSUN