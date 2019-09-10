10.09.2019 20:23

Tekkeköy'de eğitime taze kan

Dursun Korkmaz İlkokul ve Ortaokulu açıldı

Vali Kaymak: "Eğitime verilen önem ülkenin geleceğine yatırımdır"

Başkan Demir: "Her yönden mükemmel olan bu okul asaletin eseridir"

Başkan Togar: "Son 5 yılda ilçemize 13 yeni okul, 169 derslik ve 12 atölye yapıldı"

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Melek Korkmaz ve Kadir Korkmaz tarafından yaptırılan "Dursun Korkmaz İlkokul ve Ortaokulu" törenle açıldı.

Tekkeköy ilçesinde hayırseverler Melek Korkmaz ve Kadir Korkmaz tarafından yaptırılan Dursun Korkmaz İlkokul ve Ortaokulu için açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende çeşitli gösteriler yapıldı.

"Örnek bir okul"

Açılışta konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Örnek bir okul oldu. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu çocuklar okulda okumaya devam ettikçe hayırları devam edecektir. Örnek bir çalışma görüyoruz. Melek hanım kendi evinin mutfağını yapar gibi tek tek çivisini, boyasını düşünmüş. Samsun eğitim ve öğretimde çok iddialı bir şehirdir. Gerçekten bir eğitim ordusuna sahibiz. 270 bine yakın öğrenci, 20 bin öğretmen, bin 200 tane okul ile çok şükür sorunsuz bir şekilde eğitime başladı" dedi.

Gözyaşlarına hakim olmadı

Okulu yaptıran Melek Korkmaz ve Kadir Korkmaz kürsüye birlikte geldi. İlk olarak konuşması gerçekleştiren Kadir Korkmaz, "2017 yılında temelini attığımız okula merhum babam Dursun Korkmaz'ın adını verdik. Babamın adını taşıyan okulu açmak bizlere nasip oldu. Emeği geçen devlet yetkililerine, Tekkeköy Belediyesine, muhtarlara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Akabinde konuşma yapan Melek Korkmaz herkese teşekkür etti. Yeni bir okul açmak istediği belirten Melek Korkmaz kürsüde mutluluktan gözyaşlarına hakim olmadı.

"Tekkeköy ilçesi Kuzey Anadolu'nun kalbi"

Çiftin konuşmasının ardından kürsüye gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir özel günde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Okulun estetik, kalite, mimari açıdan çok güzel olduğunu ifade eden Demir, "Hayırseverlerimiz, yavrularımızın hayatını etkileyecek çok müstesna bir mekanı, bir eğitim yuvasını Samsunumuza ve Tekköyümüze yani ülkemizin geleceğine hediye ettiler. Sizleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Ben hayırseverlerimizle sohbet ettim. Daha önce Hollanda'nın sınırında yaşıyorlarmış. Bu köyden gidip Hollanda hükumetinin takdirini kazanmışlar. Onların saygısı, onurunu kazanan değerli büyüklerimizin yapmış olduğu okulun açılışındayız. Bu her babayiğidin harcı değildir. Bu asaletin eseridir. Sadece bu okul ile kalamayacağız. Burada özel yavrularımız için güzel bir okul yapacağız. Tekkeköy ilçesi Kuzey Anadolu'nun tamda kalbi. O kalp olma hürriyetinin şu anda birçok açıdan inşa etmeye başladık" ifadeleri kullandı.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise önemli ve bereketli olanın susarak konuşabilmek olduğunu belirtti. Esen, "Bu dünyada sükuttan daha uzun bir cümle kurulmamıştır. Aslında Melek hanım susarak duygularıyla dünyanın en masum varlığı olan çocuğa dokunmanın o manevi hazzın bereketini, güzelliğini hissederek bize ifade etti. Aslında onun duygulanarak ifade ettiği bütün her şeyi, kalbinden geçirdiği her şeyi biz duyduk, işittik ve bütün kalbimizle iştirak ettik" dedi.

"Türkiye'de gördüğüm en modern okul"

Son olarak kürsüye gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise şunları söyledi:

"Bugün kendim olarak Türkiye'de gördüğüm en modern okulunun Tekkeköy ilçesinde vücut bulmasını sağlayan saygı değer hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Melek abla ve Kadir ağabeyimin yaptıkları bunlarla sınırlı değil. Ben bu görev süresi içinde tanışmaktan gurur duyduğum Melek ablamın ve Kadir ağabeyimin bütün bunlara rağmen bu ilçeye, bu ülkeye adlarını ebediyete ve kıyamete kadar yaşatacak nice eserleri bizlere armağan edeceklerini biliyorum. 1956 yılında belediye olan Tekkeköy ilçesi, insanlık tarihinin en eski ilçesi olarak bilinen bu güzel ilçe, 58 yılda 28 okul 286 dersliğe sahipken, son 5 yılda 13 yeni okul, 169 derslik ve 12 atölye ile 58 yılın yarısından bir tık başarılı bir yere gelmiştir. Samsun'un merkezi ile ve dışının ortasında kalmış bu ilçe son 5 yılda ivme yakalamıştır. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ağabeyim Samsun'un cazibe merkezi ve yaşam merkezi olmasında çok büyük katkı sağlamıştır. Samsunsporumuzun gururla maçlarını izlemeye gittiğimiz, Tekkeköy binlerce insanın girdiği 33 bin 919 kişilik stadın ve uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin vücut bulmasını sağlayan Mustafa Demir ağabeyime teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri okulu gezdi. Kitapları inceleyen protokol üyeleri öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

12 derslikli

12 derslik bulunan okul, 167 öğrenci ile eğitim hayatına başladı. Okulda dersliklerin dışında yemekhane, çok amaçlı salon, laboratuvar, 4 adet tasarım atölyesi ve spor salonu da bulunuyor.

Kaynak: İHA