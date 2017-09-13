Tekkeköy'de Bulunan Tunç Çağı Kadın Tarak ve Tokaları Sergiye Çıkıyor

KARADENİZ'de insanlığın ilk yerleşkesi olduğu belirtilen Tekkeköy Mağaraları'nda bulunan ilk Tunç döneminde yapılmış tarak ve saç tokaları uluslararası kongrede sergilenecek.



ABD'de yayımlanan bir makalede Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı üç yerden biri olduğu ifade edilen, Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olduğu belirtilen Samsun'un Tekkeköy İlçesi'ndeki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde ilk Tunç döneminde kadınlar için yapılmış tarak ve saç tokaları bulundu. Arkeoloji Vadisi'nden çıkarılan tarihi eşyalar hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlk Tunç döneminde kadınlar için yapılan tarak ve saç tokaları bulundu. Onlar da kendi dönemlerine ait eşi bulunmayan ender materyallerdir. Bu tarak ve saç tokalarının üzerindeki işçiliğin, kendi dönemindeki en yüksek işçilik olduğu söyleniyor. Arkeoloji Vadisi'nden çıkarılan tarihi eşyaları 22- 29 Ekim tarihleri arası gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası kongrede sergileyeceğiz" dedi.



TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ YOK



Alanda 17 farklı katman bulunduğunu ve Türkiye'de bir eşinin olmadığını söyleyen Başkan Hasan Togar, "Arkeologlar ve bilim adamlarının tabiriyle burasının diğer yerlerden farklı bir özelliği var. Burada 17 katman yer alıyor. Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç, Finike, Hitit, Helenistik, Arkaik, Danışment, Ceneviz ve Osmanlı'ya da uzanan toplam 17 katman bulunuyor. Buranın Türkiye'de eşi ve benzeri yok. Daha da yeterince kazı yapılmadığı halde bu kadar bulguya ulaşıldı. Hollandalı arkeoloğun yaptığı araştırmada burada İlk Tunç dönemine ait mezarlar buluyor. Biz belediye olarak buraya çok değer veriyoruz" diye konuştu.



HİTİTLER UÇ BÖLGE OLARAK KULLANMIŞ



Tekkeköy mağaralarının iç liman özelliği taşıdığını ve Hititler'in de uç bölge olarak kullandığını söyleyen Başkan Hasan Togar, "Burası askeri amaçlı bir bölge olarak kullanılıyormuş. Burada uç kaleler bulunuyormuş. Hititlerin merkezi Çorum Hattuşa'dır. Burayı uç bölgesi olarak kullanmışlar. Burası bir kale, iç deniz, iç liman özelliği de taşıyor" ifadelerini kullandı.



- Samsun