Tekkeköy'de Asırlık Tren İstasyonu Restore Ediliyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde belediye, asırlık tren istasyonunu restore ederek turizme kazandırıyor.

Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yollarından (TCDD) kiraladığı tarihi istasyonu restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalara başladı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın en büyük hayalleri arasında yer alan ve seçim çalışmalarında dile getirdiği tren istasyonunun restorasyon çalışmalarına başlandı. Tarihi dokusuna zarar verilmeden aslına uygun şekilde restore edilecek tren garı, önümüzdeki günlerde müze kafe olarak hizmete sunulacak.

Konu hakkında açıklama yapan Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, "Burası uzun zamandır atıl durumdaydı. 1920'li yıllarda Fransızlar tarafından yaptırılmış. Samsun'da tütün kültürü çok yüksek olduğu için bu bölgeler tütün kültürüyle çok gelişmiş bir yerdi. Rum mahalleleri ve Rum bölgeleri olduğu için de burada tütün ile uğraşılırmış. Mübadele ile buraya Balkanlardan gelen soydaşlarımız da tütün amacıyla buraya yerleştirilmiş. Bu tren istasyonu kentin şehirle olan tek bağlantısıydı. Daha sonra tütün ile ilgili de nakliyecilik açısından burası kullanılmış. İstasyon binaları çok atılken biz bunları restorasyon kapsamına aldık ve tescilini yaptırdık. Buraya bir müze yapmayı düşünüyoruz. İçerisinde de Karadeniz ve mübadil kültürünü yansıtan malzemeler olacak" dedi.

Restorasyon çalışmalarının 6 ayda tamamlanması hedefleniyor. - SAMSUN