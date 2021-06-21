Tekkeköy'de arıcılara saf Kafkas damızlık ana arı dağıtımı gerçekleştirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi iş birliğinde Tekkeköy'de 107 çiftçiye 280 adet saf Kafkas damızlık ana arısı dağıtımı gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi iş birliğinde Tekkeköy'de 107 çiftçiye 280 adet saf Kafkas damızlık ana arısı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tekkeköy Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen dağıtım programında bölgenin bal kalitesi yüksek bitki florasından oluştuğu ancak buna rağmen ilçe genelinde arılarda aşırı melezleşme sebebiyle bal veriminin düşük olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Bu sebepten dolayı Artvin ili Camili bölgesinde üretilen ve Tekkeköy ilçesi şartlarına da uyum sağlayan yüksek verimli ve oğul eğilimi olmayan, bal, polen, propolis toplama yeteneği bulunan yüksek saf Kafkas damızlık ana arılarının getirildiği bilgisi verildi.

Dağıtım öncesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Kalkınma Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, damızlık Kafkas arılarından yüksek verim alınması adına çiftçilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam il ve ilçedeki arıcılık hakkında bilgi vererek, "İlimizde 2020 rakamlarına baktığımızda toplam 78 bin adet kolonimiz var. Bunun karşılığında 827 tane üreticimize 75 bin 200 adet koloni karşılığında 1 milyon 362 bin TL bir arı desteği verdik. Bunun yanında Tekkeköy ilçemizde toplam 127 çiftçimizde 5 bin 524 adet koloni ve 61 ton 400 kilogram bal üretimi gerçekleşmiş. Toplam il geneline baktığımızda da 75 bin koloni karşılığında 906 ton üretim gerçekleşmiş. Bu yıllar itibarıyla 900 ile 1000 ton arasında değişmekte. Bu rakamları karşılaştırdığımda Türkiye'de de ilimizde de bal verimi düşük. Yani bu ana arılarla verimi yükseltmenin yollarını arıyoruz" dedi.

Ardından söz alan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise belediye olarak çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Yapılan projelerle tarım, hayvancılık ve arı yetiştiriciliği gibi alanlarda üreticilerin daha verimli ve kaliteli ürün elde ederek emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlamayı amaçladıkları belirten Bakan Togar bunu belediyenin diğer işlerinden ayrı görmediklerini söyledi. Başkan Togar, "Bu çalışmaların yürüttüğümüz yol, kaldırım, asfalt çalışmalarından çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü coğrafya olarak dünyanın en verimli topraklarına, en kıymetli topraklarına sahibiz. Deniz seviyesinin altında olduğunu bildiğimiz Hollanda bütün dünyaya narenciyeyi ihraç eden bir ülke. Sadece onla ayakta duran bir ülke. Biz belki onun coğrafyası Konya Ovası kadar yok ama bugün ülkemizin hızla gelişen tarımı o seviyelerin çok daha üzerine çıkacak diye ümit ediyorum. Niyet ediyoruz. Biz bunları vermekten bunlara kaynak üretmekten yorulan veya hesabını yapan insanlar değiliz. Tarımın ne kadar önemli olduğunu üretmenin ne kadar önemli olduğunu şu 1,5 yıllık dünyanın geçirdiği pandemi döneminde hep birlikte gördük" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Tekkeköy'de 107 çiftçiye 280 adet saf Kafkas damızlık ana arısı dağıtımı gerçekleştirildi. Programa katılan çiftçiler ve muhtarlar verilen bu destekten dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı