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Tekkeköy Belediyesinden çiftçilere büyük destek

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde tarım, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan çiftçilere kırsal kalkınma projeleri kapsamında farklı alanlarda destek vermeye devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesinden çiftçilere büyük destek
11.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:49

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde tarım, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan çiftçilere kırsal kalkınma projeleri kapsamında farklı alanlarda destek vermeye devam ediyor.

Kırsal bölgelere yerleşmelerin artması, kentten kırsala göçün ve talebin yoğunlaşması üzerine harekete geçen Tekkeköy Belediyesi tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi birçok farklı alanlarda projeler ve destek programlarıyla bireylerin geçim kaynaklarındaki verimi arttıran çalışmalara önem verdi.

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı

İlçe sınırları içerisindeki çiftçilerin gelirlerinin yükseltilmesi noktasında önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarımız iş birliğinde her mahallemizde başlatmış olduğumuz çiftçilere yönelik tarımda verimliliği arttırma, büyük ve küçükbaş hayvan sağlığı ve ıslah çalışmaları, arıcılık, kırsal kalkınma, hibe, teşvik ve tarım desteklemeleri gibi konularda alanında uzman ziraat mühendisi, veteriner hekim, kırsal kalkınma uzmanı tarafından mahallelerimizde çiftçilerimize yönelik uygulamalı çiftçi eğitim programımızın ardından artık meyvelerini toplamaya başladık. Artık çiftçilerimiz daha fazla ürün elde edebilir duruma kavuştu" dedi.

"Tekkeköy'de projeler ve destekler aralıksız devam edecek"

Kırsal Kalkınma Projeleri çerçevesinde tarım, hayvancılık ve arıcılığa farklı alanlarda desteklerin aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Togar, "Bölgemizdeki arı üreticilerinin en büyük sorunları arasında olan damızlık ana arı problemini Artvin'den aldığımız yüksek bal verimli maçahel saf Kafkas ana arı vererek çözdük. Projemiz kapsamında bölgemizde damızlık ana arılar üreterek üreticilerimize dağıtmaya devam edeceğiz. Bugün projemiz çerçevesinde damızlık ana arıları üreticilerimize ulaştırma esnasında kovanların arasında arıların azizliğine uğrayarak küçük tatlı iğnelerinden nasibimizi aldık. Çiftçimizi farklı alanlarda destekleyen projelerimiz aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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