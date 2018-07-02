Tekkeköy Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

Tekkeköy Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmelerde mutabakata varılarak, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın makamında gerçekleştirilen törende Togar, Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve sendika yöneticileri, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Çalışanların emeğinin karşılığını alması ve haklarının korunması noktasında her türlü adımı attıklarını söyleyen Togar, imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

"Biz belediye çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz" diyen Togar, "Personelimizin daha verimli çalışabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu manada toplu iş görüşmelerinde kısa sürede karşılıklı hoşgörü ve anlayışla uzlaşı sağlandı." dedi.

Sözleşme ile çalışanların ücretleri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi daha birçok konuda karşılıklı uzlaşı sağlandığına dikkat çeken Togar, şunları kaydetti:

"Bugün olduğu gibi bugünden sonrada herkes emeğinin karşılığını sonuna kadar alacaktır. Tekkeköy Belediyesi memurundan işçisine kadar tüm çalışanları ile büyük ve samimi bir ailedir. Bu büyük ailenin mutluluğu ve huzuru için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışan arkadaşlarımızın ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılırken sosyal yardımlarına da yüzde 15 oranında zam yapıldı. Tekkeköy büyük bir ailedir, bu büyük ailenin mutluluğu ve huzuru için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ise toplu iş sözleşmesinin işçiler ile ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Uzun, sözleşmenin zamanın şartlarına göre olumlu olduğunu ifade ederek, "İşçilerimizin yüzünü güldüren toplu iş sözleşmemiz şehrimize örnek olacak tarihi bir sözleşmedir. Bu noktada her zaman işçimizin yanında olan, çalışanlarını ailesi gibi görerek büyük başarılara imza atan Tekkeköy Belediye Başkanımız Hasan Togar ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.