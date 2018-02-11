Tekkeköy Belediyesi Osmanlı Hamamı İnşaatı Başladı

Samsun Tekkeköy Belediyesi hamam kültürünün canlandırılması ve ilçede turizmin farklı alanlarda da gelişmesi amacıyla Osmanlı Hamamı Projesini hayata geçirerek inşaat çalışmalarına başladı.

Tekkeköy'de yeni ve özel bir projenin daha hayat bulmaya başladığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Seçim döneminde vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz vaatlerimizi gerçekleştirmemizin gururu yanında daha birçok yeni ve farklı projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Bu yıl gerçekleştirmeyi planladığımız ilk projemiz olan Osmanlı hamamımızın inşaatına başladık. İnşaat çalışmaları başlayan projemiz ile hem yerel hem de ulusal anlamda Türk kültürünün ve geleneklerinin bir parçası ilçemizde tekrar canlanacak. Hamam projemiz tamamlandığında ulusal ve yerel anlamda turizm yönünden de ilçemize büyük bir avantaj sağlayacağız. Çünkü Türklerin yaşamında bizlerin kültüründe hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir. Hamam kültürü tarihi süreç içerisinde eski medeniyetlerde başlayıp günümüze kadar gelerek kültürümüzde önemli bir yer edinmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun hamam dendiği zaman ilk akla Osmanlı ve Türkler gelir. Çünkü hamamın asıl yapısında olan sosyal, kültürel gelenekleri ve uygulamaları Türklerle birlikte gelmiş ve günümüze kadar taşınmıştır. Bundan dolayıdır ki, hamam denince Türkler, Türkler denince hamam akla gelmektedir. Tekkeköy Belediyesi olarak bizler de sağlık, kültür, sosyal birçok özelliği bünyesinde barındıran bir hamamı ilçemize kazandırabilme konusunda çalışmalarımızı tamamlayarak bugün itibarıyla inşaat çalışmasına başladık. Bu hafta içi hayırlısıyla hamamımızın temelini atmış olacağız" dedi.

"İnşaatı başlayan hamam Osmanlı mimarisi ve motifleriyle bezeli "

Tekkeköy'de yapımına başlanan Osmanlı Hamamı Projesi hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Togar, "Hamamımız ilçemizin tam orta noktası sayılan her yönden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği 19 Mayıs Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5 bin 500 metre karelik bir arsaya yapılıyor. Etrafında 4 bin 500 metrekare yeşil alanı bulunan ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle süslenerek yapılacak hamamımızın yanına bir de 300 metrekarelik açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Hamam projemizin inşaat alanı bin 100 metrekare olup, karşısında 2 bin metrekare açık otopark yer alacak. Proje kapsamında hamamımızın içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu başta olmak üzere birçok donatı da bulunacak. İlçemizin en merkezi konumlu mahallesinde hayata geçireceğimiz Osmanlı Hamamı ile bölgemizdeki önemli kültürel, sosyal ve sağlık yönünden bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Osmanlı Hamamı tamamlandığında ilçe halkımıza hizmet vermesinin yanında Samsun ve bölge turizmine de ciddi katkı sağlayacak. Temel kazı çalışması tamamlanan hamam projemizi yıl sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya hedefliyoruz" diye konuştu.

"Turizme yeni bir değer"

Temel kazı çalışmaları tamamlanan Osmanlı hamamının Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, "Tekkeköy Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesidir. Tarihi süreç içerisinde ilçemizde on yedi uygarlığın izlerine rastlanmaktadır. Özellikle binli yıllarda ilçemiz Selçuklu ve 1200'lü yıllarda Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Tekkeköy'ün ilk hamam kültürü ile bu dönemlerde tanıştığı tahmin ediliyor. Tarih, turizm, kültür ve doğal birçok turistlik değere sahip olan ilçemiz turizm yönünden yeni ve önemli bir değer daha kazanıyor. Osmanlı hamamı birçok kazanımın yanında turizmin geliştirilmesine yönelik bir yöne de sahip. Hamam kültürü çok eski ve Türklerin adetleri ile örtüşmüş ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllar geçtikçe yok olmaya yüz tutan hamam kültürü çalışmalarımız sayesinde tekrar canlanacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN