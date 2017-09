Tekkeköy Belediyesi İşsizlikle Mücadeleye Devam Ediyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından oluşturulan İstihdam Ofisi işsizlik ile mücadele konusunda Tekkeköy Belediyesinin en önemli silahı olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Tekkeköy'de işsizlikle mücadele konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İşsizlik sorununa neşter vurmak işsizlerimizi iş sahibi yapmak maksadıyla oluşturmuş olduğumuz İstihdam Ofisimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı iş sahibi yapmaya devam ediyoruz. Samsun'da bir ilk olma özelliği taşıyan belediyemiz İstihdam Ofisi vasıtasıyla iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlıyoruz. İş arayan vatandaşlarımızın doldurduğu formlar dijital ortama aktarılarak beceri ve meslek gruplarına uygun işyerleri aranıyor. Bunun yanında kısa mesaj servisi aracılığıyla iş arayan kişilerin telefonuna personel arayan işverenlerin hangi özelliklere sahip personel aradıklarıyla ilgili bilgilendirme mesajları atılıyor. İşverenlerle yapılan görüşmelerde de aradıkları personelin özellikleri alınarak iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak istihdam sağlanıyor. İlçemiz Örnek, 19 Mayıs, İlkadım Sanayi Siteleri ile Organize ve Gıda Organize Sanayi gibi büyük sanayi sitelerine ev sahipliği yaptığından dolayı istihdam konusunda diğer ilçelerden her zaman bir adım önde olmuştur. Özellikle bu sanayi siteleri içerisinde bulunan yurt içi ve yurt dışı ticari ilişkiler sürdüren dev firmalar istihdamın arttırılmasında her zaman önemli rol oynamıştır. Bizler işsizliğe karşı açılan istihdam seferberliğine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"Karadeniz Bölgesi'nin ve Samsunumuzun sanayisinin kalbi ilçemizde atıyor"



Tekkeköy'deki sanayi siteleri içerisinde binlerce kişinin çalışıp evine ekmek götürdüğünü söyleyen Başkan Togar, "Sanayi içerisinde faaliyet gösteren tüm firmaların istihdam seferberliğinde elinden geldiğince yer almaya çalışıyor. Özellikle belediyemiz bünyesinde kurduğumuz İstihdam Ofisimiz vasıtasıyla işverenler ile iş arayanları bir araya getirerek istihdama katkı sağlıyoruz. İŞKUR destekli çalışan istihdam ofisimiz vasıtasıyla 2017 yılı içerisinde 347 kişiyi iş sahibi yaptık. Birçok belediyeye örnek olan istihdam ofisimize kayıt yaptıran işsizlere yeteneklerine ve iş becerilerine göre her türlü iş imkanı kısa mesaj ile anında telefonlarına iletiliyor. Böylelikle iş arayan bireyler kendilerine uygun gördükleri iş yeri ile görüştürülerek istihdam edilmesi sağlanıyor. Yine işçi ve personel arayan işverenlerinde hangi koşullarda ve meslek dalında işçi aradığı kayıt altına alınarak o vasıflarda olan iş arayan kişiler ile buluşturulması sağlanıyor. Yani Tekkeköy Belediyesi İstihdam Ofisi işverenler ile iş arayanları buluşturarak istihdama ciddi bir destek sağlamaktadır" şeklinde konuştu. - SAMSUN