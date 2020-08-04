Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

Tekkeköy Belediyesi aşırı yağışların ardından su birikintisinin olduğu Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi'ndeki eski Tekel ambarların bulunduğu 30 bin m2'lik alanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılacak alt yapı çalışmalarının...

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı
04.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:58

Tekkeköy Belediyesi aşırı yağışların ardından su birikintisinin olduğu Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi'ndeki eski Tekel ambarların bulunduğu 30 bin m2'lik alanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılacak alt yapı çalışmalarının ardından yapacak.

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen tüm maddeler oy birliği ile kabul edilerek incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantı açılışında konuşan ve korona virüsü tedbirlerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, "Başkanımız ve meclisimiz adına idrak ettiğimiz Kurban Bayramımızı kutluyorum. Nice güzel bayramlara milli ve manevi değerleri yüksek bayramlara eriştirmeyi Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Güzel bir bayram geçirdik. Şu konu çok önemli: Gezdik, gördük. Hepimiz insanoğluyuz. Maske ve mesafe kuralına biraz daha dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunu söylerken meclisteki mesafe düzeni sayesinde müsaade alarak maskemi takmadım. İnşallah bu zor süreci de hep birlikte atlatırız. Dua ve tedbir anlamında üzerimize düşen görevi yapmakla mükellef olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Meclis gündem maddelerinin ardından gündem dışı olarak, eski Tekel ambarlarının bulunduğu ve şu anda iş yeri olarak kullanılan 30 bin m2 kapalı alandaki su birikintisi sorununun çözülmesi isteğine Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya cevap verdi.

Karakaya: "Alt yapı yapılmadan üst yapı yapamıyoruz"

Eski Tekel ambarlarının bulunduğu ve şu anda iş yeri olarak kullanılan 30 bin m2 kapalı alandaki su birikintisi sorununun alt yapı sıkıntısı giderildikten sonra yapılacağının altını çizen Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, "Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan eski tekel ambarlarıyla alakalı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ile görüşme yaptık. Bahsedilen bölgede altyapı sorunu var. Alt yapı sorunu giderilmeden üst yapı da yapamıyoruz. Gerçekten yollar kötü, alt yapı olmadığından dolayı iş yeri sahipleri aşırı yağışlarda sıkıntı yaşıyor. 15-20 gün önce SASKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde burayla alakalı bir karar alındı. SASKİ Samsun'da Doğu ve Batı olmak üzere 2 ihale yaptı. Bu ihale kapsamı içerisinde 30 m2 kapalı alanı olan ambarların alt yapı sorununun da yapılacağı ifade edildi. 10 gün sonra yer teslimi yapıldıktan sonra Tekkeköy'de ilk önce yapılacak iş, bu iş olacak" dedi.

Komisyonda görüşülecek gündem maddeleri daha sonra onaylanmak üzere tekrar meclise havale edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Ekonomi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu...
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Bileklerini kesen şahsa, itfaiye ekipleri pencereden girerek müdahale etti
Bileklerini kesen şahsa, itfaiye ekipleri pencereden girerek müdahale etti
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Trump'ın önde gelen sağlık danışmanı uyardı: ABD, salgında 'farklı ve daha tehlikeli' bir evreye girdi
Trump'ın önde gelen sağlık danışmanı uyardı: ABD, salgında "farklı ve daha tehlikeli" bir evreye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Osman Kavala Fatih Sultan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Barış Manço Serdar Ortaç Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çeşme Milli Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 13:08:59. #1.15#
title