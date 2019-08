Tekkeköy Belediyesi 200 çocuğu sünnet ettiriyor

19.08.2019 14:29

Tekkeköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sünnet çağına gelen çocukları sünnet ettirerek ailelerin mutluluğunu paylaştı.

Tekkeköy Belediyesi ilçede yaşayan sünnet çağına gelmiş 200 çocuğu ücretsiz olarak uzman ekipler tarafından hijyenik bir şekilde hastane ortamında sünnet ettirerek ailelerin sevincine ortak oldu.

Bu yıl ilçede yaşayan 200 çocuğun sünnet ettirildiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sünnet çağına gelen erkekliğe ilk adımı atan evlatlarımızın ve ailelerinin mutluluklarını paylaştık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her yıl sünnet çağına gelen evlatlarımızı hastane ortamında alanında uzman doktorlar tarafından sünnet ettiriyoruz. Ayrıca sünnet sonrasındaki ilaçlarını ve gerekli her türlü ihtiyaçları ile sünnet kıyafetlerini de karşılıyoruz" dedi.

"Biz büyük bir aileyiz"

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Başkan Togar, "Sünnette ailelerin ve çocukların hayatındaki önemli dönüm noktaları arasında yer alan unutulmayacak bir andır. Bu mutluluğu paylaşmak onların yanında olmak bu büyük ailenin ferdi olarak bizimde en büyük mutluluğumuzdur. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada her alanda ilçemizde yaşayan herkesin sevincini, üzüntüsünü paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA