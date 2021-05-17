Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
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Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, tam kapanma sonrasında sabah erken saatlerde sahile gidenler yürüyüş yaptı, oltayla balık tuttu.

TEKİRDAĞ'da, tam kapanma sonrasında sabah erken saatlerde sahile gidenler yürüyüş yaptı, oltayla balık tuttu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşmeye geçildi. Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren sahile gitmeye başladı. Gencinden yaşlısına sahil kesimine gidenler tam kapanmanın ardından temiz havada yürüyüş ve parklarda spor yaptı. Sahile balık tutmaya gelen Oğuzhan Şen, tam kapanmada evde kalmaktan sıkıldığını belirterek, "Mecburen bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hobilerimizi yapmaya devam etmek zorundayız. Hayat devam ediyor, umarım daha güzel günler bizleri bekliyor olsun. Balık var özlemiştim. Yaklaşık 20 gündür dışarıya çıkmıyorduk. İlk fırsatta hobilerimizi yapmaya geldim. Yaşadığımızı hissettik, inşallah bundan sonra hep böyle olur" dedi.


Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk
Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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Tekirdağ'da tam kapanma sonrası sahilde yoğunluk - Haberler
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