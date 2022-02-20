TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağlılar sıcak havanın tadını çıkarttı

TEKİRDAĞ - Hafa sonu sıcak havayı fırsat bilen Tekirdağlılar sahillere ve parklara akın etti.

İlk cemrenin düşmesi il birlikte Tekirdağ'da havanın ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar Süleymanpaşa'da sahile akın etti. Vatandaşlardan kimisi deniz kenarındaki kafelerde çay içmenin keyfini çıkardı, kimi vatandaşlar çocuklarını sahildeki parklara götürürken bazı vatandaşlarda yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Büyük kalabalıkların akın ettiği sahil alanda zaman zaman adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ'ın ilçelerinden de vatandaşların akınına uğrayan Süleymanpaşa Sahil Dolgu alanında araç park edilecek yer kalmadı.

Havaların ısındıkça Marmara Deniz'inin dibindeki Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin hafta sonlarını oldukça kalabalık geçirmesi bekleniyor.

Sahilde gezen vatandaşlardan Tunay Özdemir, "Evet bugün cemre düştü. Baharın artık ilk günlerine girmek üzereyiz ve sayılı günler kaldı. Gördüğünüz gibi arkamda da vatandaşlar bu güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi bende artık havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ince giyinmeye başladım. Baharın kendisiyle birlikte umuyorum ki güzel günleri de getirecektir. Korona virüs pandemisini atlatıp. Ülkemiz ve tüm dünya olarak güzel günlere kavuşacağız. Eve sahilde de kalabalık arttı. Vatandaşlarımız dışarıda geziyorlar. Çocuklarını gezdiriyorlar, hayvanlarını gezdiriyorlar. Kış aylarında malum havaların soğuk olmasından dolayı, dışarı çıkamıyorduk, sahile inemiyorduk. İnsanlar dışarıdalar çay içiyorlar, çocuklar istedikleri gibi parklarda gezebiliyorlar. Bu gayet güzel ve mutluluk verici" dedi.