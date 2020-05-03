Tekirdağlılar sahura "sahur bandosuyla" uyandırıldı
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Tekirdağlılar sahura "sahur bandosuyla" uyandırıldı

Tekirdağlılar sahura
03.05.2020 04:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 04:08

Tekirdağ'da vatandaşlar, sahura Süleymanpaşa Belediyesi sahur bandosunun çaldığı marşlarla uyandı.

Tekirdağ'da vatandaşlar, sahura Süleymanpaşa Belediyesi sahur bandosunun çaldığı marşlarla uyandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için bando takımı oluşturuldu.

Bando takımı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Hürriyet Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl ramazan davulcularının para toplamalarının Bakanlık genelgesi ile yasaklandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu ramazan adetinin devam etmesi gerekiyordu. Bizler de bu alanda kendi işini yapan Roman mahallesinden yaşayan müzisyen gruplarını bir araya getirdik. Bando takımı, mehteran ekibi ve ilahi ekipleri oluşturduk. Yaklaşık 70 kişi ramazan ayı boyunca bu adeti yaşatabilmek için etkinliklere devam edecek. En azından bu ramazanda salgın sorunu ortadan kalkana kadarki süreçte bu arkadaşlarımız maddi anlamda destek olacağız hem de ve adetlerimiz yaşamış olacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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