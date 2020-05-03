Tekirdağlılar sahura bandoyla kalktı
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Tekirdağlılar sahura bandoyla kalktı

Tekirdağlılar sahura bandoyla kalktı
03.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:23

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, 70 kişilik sahur bando takımının, çaldığı yöresel müzik ve manilerle sahura kalktı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, 70 kişilik sahur bando takımının, çaldığı yöresel müzik ve manilerle sahura kalktı.

Süleymanpaşa Belediyesi'nce organize edilen sahur bando takımı, sahur saati yaklaşınca vatandaşları uyandırmak için sokak sokak gezdi. Bando takımının çaldığı yöresel müzikler ve manilerle sahura uyanan vatandaşlar, balkonlarından bando ekibine eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Partili Cüneyt Yüksel, geçen yıl 25 kişilik ekip kurduklarını belirterek, bu yıl ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında para toplamalarının bakanlık genelgesiyle yasaklandığını söyledi. Yüksel, "Ama bu adetin de devam etmesi gerekiyor. Biz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yine bu konusunda uzman kendi işini yapan müzisyen gruplarımızdan özellikle bizim Roman mahallemizdeki bu işin üstadı olmuş isimleri bir araya getirdik. Bir ekip mehteran takımı kuruldu, bir ekip bando takımı kurduk, başka bir ekip ilahi ekibi kuruldu yaklaşık 70 kişi ramazan ayı boyunca bu adeti yaşatabilmek için en azından bu ramazanda ki korona sorunu ortadan kalkana kadar ki süreçte bu arkadaşlarımız destek olacaklar ve adetler yaşamış olacak. Çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.Belediye tarafından romanlardan kurulu sahur bandosu sokak sokak gezerek vatandaşları sahura uyandırdı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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