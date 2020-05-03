Tekirdağlılar sahura bandonu çaldığı eserlerle uyandı
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Tekirdağlılar sahura bandonu çaldığı eserlerle uyandı

Tekirdağlılar sahura bandonu çaldığı eserlerle uyandı
03.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:36

Tekirdağlılar sahura bandonu çaldığı eserlerle uyandıTEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin Romanlardan kurduğu 70 kişilik sahur bando takımı, çaldığı yöresel müzik ve manilerle vatandaşları sahura kaldırdı.

Tekirdağlılar sahura bandonu çaldığı eserlerle uyandı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin Romanlardan kurduğu 70 kişilik sahur bando takımı, çaldığı yöresel müzik ve manilerle vatandaşları sahura kaldırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sahur bando takımı, sahur saati yaklaşınca vatandaşları uyandırmak için sokak sokak gezdi. Bando takımının çaldığı yöresel müzikler ve manilerle sahura uyanan vatandaşlar, balkonlarından bando ekibine eşlik etti.

'ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Partili Cüneyt Yüksel, geçen yıl 25 kişilik ekip kurduklarını belirterek, bu yıl ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında para toplamalarının bakanlık genelgesiyle yasaklandığını söyledi. Yüksel, 'Ama bu adetin de devam etmesi gerekiyor. Biz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yine bu konusunda uzman kendi işini yapan müzisyen gruplarımızdan özellikle bizim Roman mahallemizdeki bu işin üstadı olmuş isimleri bir araya getirdik. Bir ekip mehteran takımı kuruldu, bir ekip bando takımı kurduk, başka bir ekip ilahi ekibi kuruldu yaklaşık 70 kişi ramazan ayı boyunca bu adeti yaşatabilmek için en azından bu ramazanda ki korona sorunu ortadan kalkana kadar ki süreçte bu arkadaşlarımız destek olacaklar ve adetler yaşamış olacak. Çok güzel bir organizasyon oldu' dedi.

Belediye tarafından romanlardan kurulu sahur bandosu sahur vakti gelene kadar sokak sokak gezerek vatandaşları sahura uyandırdı.

Tekirdağlılar sahura bandonu çaldığı eserlerle uyandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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