Tekirdağlı yelkenciler yarışlardan 6 kupayla döndü

23.09.2019 11:34

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası'nda Tekirdağlı yelkenciler 6 kupa kazandı.

Bodrum'da düzenlenen yarışlara farklı spor kulüplerinden 600 sporcu katıldı.

Yarışma sonunda Optimist Junior sınıfında Kutsal Güneş Kurnaz birinci, optimist sınıfında İlayda Şen kızlarda kategorisinde üçüncü, Zülal Alev Erkan Laser 4.7 kızlarda birinci ve Laser 4.7 genelinde ikinci, Laser 4.7 de erkeklerde Arda Ayyıldızbayraktar üçüncü, aynı sınıfta mücadele veren Melek Pehlivanoğlu ise üçüncülük kazandı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan yarışlar sonunda sporcularının 6 kupa kazandığını söyledi.

Uzel, Tekirdağ'ın aldığı kupalarla yarışa damga vurduğunu ifade ederek, "Sporcularımız çok güzel bir mücadele verdi. Yarışların sonunda güzel sonuçlar aldık. Tekirdağ olarak her zaman adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA