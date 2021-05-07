TEKİRDAĞLI ÜRETİCİLER, TAM KAPANMADA AYÇİÇEĞİ EKİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

TEKİRDAĞ'da tam kısıtlamadan muaf tutulan üreteciler, tarlalarına giderek ayçiçeği ekimlerini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'da tam kısıtlamadan muaf tutulan üreteciler, tarlalarına giderek ayçiçeği ekimlerini sürdürüyor. Üretici Mehmet Katırcı, ayçiçeği fiyatının yüksek olması nedeniyle çiftçilerin bu yıl kanola yerine ayçiçeğine yöneldiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen tam kapanmada sokağa çıkmadan muaf tutulan Tekirdağlı çiftçiler, tarlara giderek ayçiçeği ekimini sürdürüyor. Üreticiler bu yıl ayçiçeğindeki fiyat artışı yerine kanola yerine ayçiçeği ekimine yöneldiklerini söyledi. Tarlasında tohum eken Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, 600 dekarlık arazisine sadece ayçiçeği ekimi yapacağını söyledi. Katırcı, "Girdilerimiz çok fazla, mazot fiyatları çok yüksek. Bir ayçiçeği tohumun torbası bin 200 TL civarında. Ayçiçeği yağı fiyatlarının yüksek olması bizleri kanoladan ayçiçeğine yöneltti. Ayçiçeği ekim alanı çoğaldı" dedi.

20 yıldır ayçiçeği ekimi yaptığını söyleyen Katırcı, "Artan fiyatlar bizi kanoladan ayçiçeğine yönlendirdi. Kanolanın zahmeti ve maliyeti daha fazla. 20 senedir ekim yapıyoruz. Yağ fiyatlarının artması ayçiçeği ekim alanlarını artırdı. Çiftçiler fiyatların artması nedeniyle daha fazla verim almak için daha bilinçli ekim yapıyor. Kapanma sürecinde de tüm çiftçilerimiz ayçiçeği ekimi için çalışmalarına devam ediyor. Salgına rağmen üretmek var, durmak yok. Geçen yıl ayçiçeği yağı fiyatları çok yüksekti. Bu yıl verimler yüksek olursa fiyatlar daha uygun olacaktır. Çiftçilerin girdileri çok yüksek bu yıl fiyatların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeği taban fiyatının 4,5-5 lira arasında olmasını bekliyoruz. Çünkü çiftçinin masrafı yüksek o yüzden fiyat beklentimiz de yüksek oluyor" dedi.

Çiftçilerden Mustafa Kıray ise günde 150 dekar alanın ekimini yaptıklarını dile getirerek, "Sabah erkenden tarlaya gelerek ekim için mesaiye başlıyoruz. Çiftçinin çalışması lazım, çiftçi çalışacak ki herkes kazanacak. Topraklar çok güzel bütün çiftler ekimini bitirme telaşında. Herkes için verimli bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı