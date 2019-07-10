Tekirdağlı tekvandoculardan 7 madalya

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda, Tekirdağlı sporcular 7 madalya kazandı.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 2 bin 884 sporcu katıldı.

Şampiyonada Tekirdağlı sporculardan Alperen Ayaz altın, Zeynep Nisa Hacıoğlu, Şeyma Elif Hacıoğlu, Zeynep Hasret Yılmaz gümüş, Ahmet Karsandı, Sudenaz Kaya ve Buse Sertel bronz madalyanın sahibi oldu.

Alperen Ayaz aldığı sonuçla Özbekistan'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Antrenör Oğuzhan Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağlı sporcuların yine güzel bir başarıya imza attığını söyledi.

Tokgöz, milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Gençlerin sporla tanıştırılması çok önemli. Çok yetenekli gençlerimiz var. İlgilenildiği zaman, üzerince düşülünce başarılı sporcuların çıkması zor değil. Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi şampiyonalarda temsil eden sporcularımızın olması gurur verici." dedi.

Şampiyonada Tekirdağ'ın Yıldızları 1 Altın,3 Gümüş ve 3 Bronz madalya ile zirvedeydiler. Erkeklerde 53 kg Alperen Ayaz Şampiyon olarak Altın madalya kazanırken Dünya Şampiyonasına direkt katılmaya da hak kazandı.

+65 kg Ahmet Karsandı ise Bronz madalya kazandı ve Türkiye Üçüncüsü oldu. Bayanlarda 29 kg Zeynep Nisa Hacıoğlu ve 33 kg Şeyma Elif Hacıoğlu kardeşler ile 37 kg Zeynep Hasret Yılmaz Gümüş Madalya kazandılar ve Türkiye İkincisi oldular. 37 kg Sudenaz Kaya ve 47 kg Buse Sertel ise Bronz madalya alarak Türkiye Üçüncüsü oldular. Ayrıca yine 37 kg Serya Naz Özdemir 6., Derya Demir 7. olma başarısı gösterdiler. Özbekistan'da yapılacak Dünya Şampiyonasına Alperen Ayaz Direkt katılırken

Kaynak: AA