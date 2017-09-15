Tekirdağlı Müteahhit Güventürk'ü, 'Şantaj' Yapmak İsterken Öldürmüşler

TEKİRDAĞ'da müteahhitlik yapan ve 6 gün önce Muratlı İlçesi'nde tabancayla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Fatih Güventürk cinayetiyle ilgili 2'si eski polis, 1'i kadın, toplam 6 şüpheli tutuklandı. Kadın şüpheli N.A., sevgili oldukları Güventürk'ün uygunsuz fotoğraf ve video görüntülerini çekip, şantaj yapmayı planladıklarını anlattı.



Tekirdağ'da müteahhitlik yapan Fatih Güventürk, 7 gün önce bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak, "Vuruldum Tekirdağ yolundayım bana yardım et" diyerek yaralandığını gösterdi. Bunun üzerine Güventürk'ün aradığı arkadaşı, durumu polise bildirdi. Fatih Güventürk, Muratlı İlçesi'nin Müsellim Köyü yolu üzerinde 34 DK 912 plakalı otomobilde karnından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada cinayetle bağlantıları bulunduğu belirlenen eski polis memurları G.G., E.G.A. ile N.A. adlı kadın ve üvey babası F.Y. ile Ş.S., K.B., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmalarının ardından Muratlı İlçesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu.



'ŞANTAJ PLANLADIK'



Olayın kadın şüphelisi N.A. polisteki ifadesinde Fatih Güventürk ile sevgili olduklarını, üvey babası F.Y. ve arkadaşı E.G.A. ile beraber Güventürk'e şantaj planı yaptıklarını, bu plan kapsamında Fatih Güventürk'ün uygunsuz fotoğraf ve video görüntülerini çekmek istediğini anlattı. N.A., cinayet gününden bir gün önce ise üvey babası F.Y. ile birlikte Müsellim göletinde keşif yaptıklarını ve planı netleştirdiklerini söyledi.



Olay günü sevgilisi Fatih Güventürk ile birlikte ilişkiye girdiklerini anlatan N.A., ardından babasının tabanca namlusunu Fatih Güventürk'e çevirdiğini, kaçmak isteyen Güventürk'ün aracının camından içeri silahı ateşlediğini, arkasından iki el de havaya ateş ettiğini öne sürdü.



Polisteki ifadesinde müteahhit Fatih Güventürk'ten yüksek miktarda para almak istediklerini ifade eden şüpheli F.Y. olay günü Müsellim Barajı'nda Ş.S., G.G. ve K.B. ile birlikte beklediklerini, olay yerine gelen üvey kızı N.A. ile Fatih Güventürk'ü uygunsuz vaziyette yakaladığını; bunun üzerine silahı aracın camından içeri sokarak 1 el, daha sonra ise havaya 2 el ateş ettiğini söyledi. Daha sonra silahı arkadaşı Ş.S. ve K.B.'ye verdiğini söyleyen F.Y., olay yerinden G.G. ile birlikte ayrıldıklarını, Fatih Güventürk hakkındaki tüm bilgileri E.G.A.'dan aldığını, olaydan sonra ise İstanbul'da G.G.'nin bulduğu bir evde saklandıklarını öne sürdü.



Eski polis E.G.A. ise olaydan sonra haberi olduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Şüpheli K.B. de ifadesinde olay günü F.Y., G.G. ve Ş.S. ile birlikte Müsellim Barajı'nda alkol aldıklarını aktararak, F.Y.'nin bir ara yanlarından ayrılıp bir kadınla birlikte geri geldiğini söyledi. Şüpheli cinayetten haberi olmadığını, olaydan birkaç gün sonra Ş.S. ile birlikte Şarköy İlçesi Uçmakdere mevkiine gittiklerini, orada Ş.S.'nin belinden bir tabanca çıkararak denize attığını iddia etti.



F.Y. ile cezaevinden tanıştıklarını ileri süren şüpheli Ş.S. de olay günü arkadaşları ile Müsellim'de bira içtiklerini anlatarak; bir ara yanlarından kaybolan F.Y.'nin yanında bir kadınlar geri geldiğini, elinde bulunan silahı kendisine vererek kaybetmesini istediğini söyledi. Kendisinin de bunun üzerine arkadaşı K.B. ile birlikte tabancayı Şarköy Uçmakdere mevkiine attığını söyledi. Yapılan aramada olayda kullanılan tabancaya ulaşılamadı.



Eski polis G.G. de ifadesinde olay günü F.Y., Ş.S. ve K.B. ile birlikte olduğunu kabul ederek, şantaj yoluyla Fatih Güventürk'ten para alma konusunda da aynı gün haberi olduğunu, kendisinin sadece hakkına düşeni alacağını ve gerisine karışmayacağını söylediğini öne sürdü. F.Y. ve üvey kızı N.A. ile birlikte olayın ardından söz konusu yerden taksi ile ayrıldıklarını kaydeden G.G., bu kişilerin İstanbul'da iken yanlarında bulunduğunu fakat onlara kalacak yeri kendisinin ayarlamadığını bildirdi. Silahtan haberi olmadığını da iddia eden şüpheli, suçlamaları kısmen kabul etti.



- Tekirdağ